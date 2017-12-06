Samsung освоила производство модулей eUFS на 512 ГБ для смартфонов

6 декабря 2017, 11:15

Об этом сообщили сразу несколько авторитетных СМИ.

Согласно их данным, такие модули ориентированы на применение в флагманских смартфонах и планшетах. Встраиваемые модули флеш-памяти eUFS (embedded Universal Flash Storage) используют 64-слойные 512-гигабитные чипы V-NAND. Согласно официальных данных, они вдвое превышают плотность модулей предыдущего поколения, обеспечивая таким образом двойную емкость, но занимая то же пространство.Скорость последовательного чтения и записи - 860 МБ/с и 255 МБ/с соответственно. Для произвольных операций новые eUFS обеспечивают 42 000 IOPS ( операций ввода-вывода в секунду) при чтении, и 40 000 IOPS при записи. На деле это примерно в 400 раз быстрее скорости обычных карт microSD.