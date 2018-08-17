ETFMG Prime Cyber Security ETF – киберпреступность обеспечивает доходность

17 августа 2018, 11:15

Экспертная группа ГК «ФИНАМ» провела оценку ценных бумаг ETFMG Prime Cyber Security ETF – индексного фонда, инвестирующего в акции технологических и IT-компаний, занимающихся разработкой решений в области информационной безопасности.

В свете уверенного роста рынка кибербезопасности и прогнозируемых расходов на ее обеспечение на уровне $1 трлн по бумагам ETFMG Prime Cyber Security ETF устанавливается рекомендация «Покупать» со среднесрочным потенциалом роста 19,4%.



Биржевой фонд ETFMG отслеживает Prime Cyber Defence Index и инвестирует в акции компаний-разработчиков решений для обеспечения информационной безопасности. 81% вложений фонда приходится на американский рынок, оставшиеся 19% - на компании Европы, Ближнего востока и Африки (EMEA), а также Азии. Общая сумма активов под управлением фонда - $1,66 млрд. Доходность фонда с начала года составила 19,2%, за последние три месяца – 2,1%.



Кибербезопасность является актуальной темой, особенно в США, где власти опасаются хакерских атак и вмешательства в грядущие осенью промежуточные выборы в Конгресс. Сообщения о похищении конфиденциальных данных и заражении компьютерными вирусами появляются в новостных лентах довольно регулярно, и в перспективе частота и сложность атак будут только увеличиваться. Согласно оценкам исследовательской фирмы Cybersecurity Ventures, ущерб для мировой экономики от киберпреступности к 2021 году достигнет $6 трлн.



Это способствует росту глобальных расходов на обеспечение безопасности информации и инфраструктуры со стороны корпораций, госструктур и физических лиц. Так, по прогнозам экспертов, объем рынка услуг по обеспечению кибербезопасности, который в прошлом году составил около $120 млрд, в ближайшие четыре года будет расти на 12-15% в год, то есть примерно в два раза быстрее остального IT-рынка. Суммарные глобальные расходы на кибербезопасность превысят $1 трлн к 2021 году.



«Преимуществами фонда являются высокая диверсификация вложений, хорошая ликвидность, а также относительно небольшая комиссия за управление. Мы присваиваем бумагам ETFMG Prime Cyber Security ETF рекомендацию “Покупать” с целевой ценой $45», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.









