Uber представляет новое приложение, созданное для водителей

30 августа 2018, 11:45

Uber представляет приложение для водителей с обновленным дизайном.

Новое приложение, созданное с учетом идей и отзывов водителей по всему миру, постепенно будет представлено во всех 65 странах, и начиная с этой недели, водители в Украине также смогут получить к нему доступ.

“Приложение для водителей играет важную роль в пользовательском опыте водителей Uber. Пришло время для обновления, возможности подумать о водительском опыте в долгосрочной перспективе и о том, куда мы все вместе идем дальше. Мы постоянно совершенствуем наш метод ведения бизнеса, и нам было важно, чтобы в основу обновленного дизайна легли отзывы и пожелания водителей, и мы могли создать новое приложение вместе с ними”, ‒ сказал Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в регионе Центральная и Восточная Европа.



Бета-версия приложения была протестирована водителями во время более чем 100 000 поездок. Uber также создал программу для сбора отзывов водителей, включая совместные поездки с членами команды разработчиков продуктов и встречи с водителями.



В верхней части экрана находится новая функция “Сведения о доходах”, которая работает в режиме реального времени. Это позволяет водителям с одного взгляда узнать, сколько они заработали за последнюю поездку, и легко отслеживать прогресс в достижении своих целей.



Новая строка состояния предоставляет в режиме реального времени обновление ситуации вокруг, а также возможности заказов поблизости. Когда водитель выбирает вариант, приложение предложит маршрут, как добраться в рекомендуемый район.



Функция “Уведомления” позволяет водителям видеть сообщения о предстоящих возможностях получения заработка, отзывах пассажиров и информацию об их аккаунте.



Профиль пользователя дает водителям возможность представить себя и позволяет пассажирам узнать больше о своем водителе и найти новые способы связи с ним.



Чтобы сделать опыт работы с приложением более простым и удобным, мы разработали “Основы работы с приложением для водителей” ‒ всестороннее руководство по началу работы с Uber, которое станет доступным для водителей в ближайшие месяцы.