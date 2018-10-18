RAY - коллекция одежды для геймеров от SNEZHANA.NYC и NVIDIA

Снежана Падерина, основатель и креативный директор бренда, работающего в пространстве мода + технологии, являющегося пионером в стиле high-tech couture в России, представляет свою новую коллекцию одежды RAY – совместный проект с компанией NVIDIA.
Показ коллекции состоится 16 октября в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
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Новая коллекция SNEZHANA.NYC адресована поклонникам игр. Коллекция вдохновлена инновационными технологиями визуализации компании NVIDIA, которые позволяют перенести фотореализм большого кино в мир компьютерных игр.
В основе концепта RAY - луч, рождающий миры, в которых каждый может стать Творцом и Героем и построить свою Вселенную. Лучи RAY отражаются и преломляются, разделяя свет и тень, создавая причудливую геометрию нового мира в мире.
При создании коллекции дизайнер стремилась гармонично объединить функционал повседневной одежды городского жителя с темой технологических инноваций, окончательно стирающих грань между реальностью и цифровыми двойниками.
Коллекция RAY, представленная 14 мужскими и 8 женскими образами, распадается на четыре фрактала, каждый из которых задает определенное сочетание материалов и технологий. Сочетание матовых текстур нейлона с мятым тайвеком, трикотажа и хрома, а также графических рисунков задают создает ритм, динамику и контрасты, свойственные физической природе световых лучей. Хромированные ткани и 3D-рендеры, реалистично имитирующие объем и глубину принта, создают эффект космического свечения. Оригинальная 3D-печатная параметрическая ткань и фурнитура создают объем и эффект погружения.
Тема трассировки лучей будет отражена не только в дизайне одежды, но и во время показа коллекции: с помощью передовых технологий мэппинга графика и 3D анимация будут проецироваться на модели, позволяя лучам не только отражать физические свойства материалов, но и создавать неповторимые живые образы.
Коллекцию одежды гармонично дополняет технологичная сумка через плечо, имитирующая игровую видеокарту как портал для перехода в другую реальность.
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