GSA расширяет свою стратегию новыми лидерами и множеством инициатив

Совет директоров Global Semiconductor Alliance (GSA) назначил доктора Лизу Су, президента и СЕО компании Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), председателем совета директоров GSA, а Саймона Сигарса, СЕО компании Arm, вице-председателем. Эти лидеры помогут расширить стратегию GSA, и обеспечить эффективное, прибыльное и устойчивое развитие глобальной экосистемы.

Это также поможет расширить спектр охвата GSA, включая всю цепочку добавления стоимости, в которую входят системы, ПО и сервисы, дополняя полупроводниковые решения.

Это в том числе поможет расширить сегменты, интересы которых представляет GSA, cистемами, программным обеспечением, решениями и услугами, в дополнение к уже существующим полупроводникам.



Под руководством новых лидеров GSA запустит несколько инициатив, которые обеспечат поддержку новой расширенной стратегии, включая группы интересов (Interest Groups) и рабочие группы (Working Groups) для быстро развивающихся, но фрагментированных рынков, таких как автомобильные решения, искусственный интеллект и интернет вещей (IoT). GSA также запустила инициативу поддержки лидерства среди женщин (Women’s Leadership Initiative), а также учредила награду «Rising Women of Influence Award», которую будут получать женщины, занимающие ключевые руководящие посты в отрасли. Награда будет представлена на ежегодном ужине GSA Annual Awards 6 декабря 2018 года.



«Для меня большая честь занять должность председателя совета директоров GSA, и я с нетерпением жду, когда мы вместе с членами совета директоров начнем работу по реализации расширенной стратегии GSA», – сказала доктор Лиза Су. – «Полупроводники являются важнейшими драйверами для целого спектра отраслей, а также быстрорастущих рынков, таких как AI, IoT, автомобилестроение, big data, облачные вычисления и сети 5G. Отрасль проходит этап роста и трансформации, который требует новых подходов и иного мышления. В том числе, более тесное сотрудничество всех членов экосистемы, что увеличит нашу скорость движения к инновациям».



GSA воплотит свою расширенную стратегию в рамках нескольких инициатив, включая стратегические группы интересов, которые помогут объединить всех участников цепочки формирования ценностей на быстро растущих сегментах рынка, таких как автомобилестроение, помогая им совместно работать над важными для отрасли проектами. Саймон Сигарс уже представил одну из таких коллаборационных программ:



«Мы учредили в GSA рабочую группу «IoT Security» в рамках группы «IoT Interest», чтобы создать полномасштабную систему безопасности для интернета вещей. Она состоит из разных участников рынка IoT-безопасности, включая производителей чипсетов, создателей платформ, облачных вендоров и сервис-провайдеров. Цель этой группы состоит в продвижении лучших практик безопасности IoT, обмене информацией об угрозах и атаках, а также определении требований защиты и информировании ответственных за стандарты организаций. Также группа создает возможность для членов и партнеров GSA влиять на требования безопасности, принимаемые всеми участниками цепочки создания новых ценностей».



«Совет директоров GSA состоит из лидеров полупроводниковой экосистемы и буквально определяет «Кто есть кто» на этом рынке, - сказал Джоди Шелтон, один из основателей и президент GSA. - Они представляют ряд самых влиятельных компаний в отрасли, а также видение глобальной перспективы развития. Являясь CEO компании AMD, доктор Лиза Су понимает ценность этого сотрудничества. И мы уверены, что Лиза и Саймон продолжат поддерживать приверженность GSA к формированию важной платформы для сотрудничества, инноваций и интеграции во всей отрасли, и для всех участников цепочки создания ценностей».



Доктор Лиза Су является президентом и СЕО в компании AMD, а также состоит в совете директоров компании. До этого доктор Су занимала руководящие и инженерные должности в компании AMD, Freescale Semiconductor, Inc. а также в IBM после получения своих степеней бакалавра и доктора наук по электронной инженерии в Массачусетском технологическом институте (MIT). В 2017 году доктор Лиза Су была названа одной из «50 величайших лидеров в мире» (World’s 50 Greatest Leaders) журналом Fortune, а также «Лучшим СЕО в сфере полупроводников» (Top Ranked Semiconductor CEO) журналом Institutional Investor. Под руководством доктора Су AMD представила две совершенно новых архитектуры чипов и свыше десяти семейств продуктов, что привело к двухзначному росту прибыли по итогам 2017 года.



Саймон Сигарс занимает должность СЕО в Arm. С момента начала своей карьеры в компании Arm, как один из первых сотрудников компании Саймон занимался продвижением технических и деловых инноваций, способствуя превращению компании в лидера в области вычислительных технологий. Он был назначен CEO с июле 2013 года после успешного расширения бизнеса компании в США и укрепления ее позиций и партнерских отношений в Кремниевой Долине. Именно там он продолжает жить вместе со своей семьей. Саймон получил свою степень BE по электронной инженерии в Университете Сассекса, а также степень MS по компьютерным наукам в Университете Манчестера.