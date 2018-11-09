Квартальная отчетность Eaton Corporation - замедление, но не остановка

9 ноября 2018, 11:45

Аналитики ГК «ФИНАМ» актуализировали оценку акций компании Eaton Corporation – поставщика систем управления электрическими, гидравлическими и механическими устройствами.

Операционная маржа за третий квартал составила 17,6%, что стало очередным историческим рекордом эмитента и значительно превзошло ожидания менеджмента компании. На основании этого эксперты подтвердили по акциям компании рекомендацию «Покупать» с потенциалом роста 32,5% в течение года.



За последние шесть лет Eaton Corporation увеличила свободный денежный поток в два раза – до $2,14 млрд, а в текущем году он ожидается на уровне $2,3-2,5 млрд. Кроме этого, компания в последние десять лет стабильно повышает дивиденды со среднегодовым темпом 11%. Менеджмент Eaton повысил прогноз по прибыли на акцию в текущем году до диапазона $5,30-5,40. При этом продолжает действовать программа обратного выкупа акций до 2020 года на сумму $3 млрд.



Менеджмент компании проводит успешную реструктуризацию бизнеса, продолжая сокращать издержки и повышать маржинальность. Ожидается, что операционная маржа в 2018 году будет находиться в коридоре 16,4-17%, тогда как по итогам 2017 года она составила 15,75%. Операционная маржа во втором квартале 2018 года составила 17,6%, что стало очередным историческим рекордом для компании.



Капитальные затраты в 2018 году планируются на уровне $575 млн, издержки будут сокращены на $90 млн, обратный выкуп акций будет произведен на сумму $800 млн - $1 млрд.



Выручка в отчетном периоде увеличилась на 4%, составив $5,412 млрд по сравнению с $5,211 млрд за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль в отчетном периоде составила $416 млн или $0,95 на акцию. Операционный денежный поток в третьем квартале составил $1 млрд. Долгосрочный долг снизился и составил $6,737 млрд по сравнению с $7,167 млрд в прошлом году.



«Eaton по-прежнему сильно недооценена по всем ключевым метрикам по отношению к основным конкурентам в секторе. На основании вышесказанного мы снижаем целевую цену акций до $71,7, с фундаментальной точки зрения потенциал роста бумаг на ближайшие 12 месяцев составляет 32,5%», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Вадим Сысоев.

