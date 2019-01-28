IT-компании сохранят позиции на фондовых рынках в 2019 году

Аналитики ГК «ФИНАМ» подготовили прогноз по бумагам высокотехнологичного сектора на 2019 год и выделили наиболее перспективные компании, акции которых потенциально способны обеспечить инвесторам привлекательную доходность.
2018 год стал провальным для акций технологических компаний: индекс S&P Information Technologies упал на 8%, став аутсайдером среди компонентов индекса S&P 500. Такая динамика объясняется во многом сильным ростам хайтека в прошлые годы, когда оценки ряда крупнейших игроков стали завышенными, и теперь первыми попадают под негатив при сохранении IT-компаниями неплохих фундаментальных показателей.
Эксперты сходятся во мнении, что в большинстве технологических секторов будет наблюдаться рост: мировые продажи полупроводников вырастут на 16%, достигнув 478 млрд долларов, возобновится рост продаж носимых электронных устройств, в первую очередь смартфонов и «умных» часов. Дополнительным драйвером роста станут такие перспективные направления, как искусственный интеллект, Big data, машинное обучение, виртуальная и дополненная реальности, а также автономные автомобили.
В IT-секторе рекомендуется присмотреться к акциям NVIDIA. Развитие отрасли компьютерных игр повышает требования к производительности графических систем, что поспособствует росту спроса на продукцию компании. Кроме этого, NVIDIA продолжит усиление в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных, где использование GPU становится все более популярным.
Позитивно оценивается и рынок акций Израиля, одной из самых высокотехнологичных стран. Израиль занимает хорошие позиции в секторе высоких и биотехнологий, и является серьезным игроком на рынке кибербезопасности. В последние годы Израиль уделает большое внимание экспансии на новые рынки и в целом ведет активную экспортоориентированную политику.
На отечественном IT-рынке наиболее интересными игроками будут Яндекс, МТС и Ростелеком. Так, у Яндекса есть два важнейших направления роста: Яндекс.Такси и Беру.ру – созданный совместно со Сбербанком маркетплейс. МТС является и в ближайшие годы останется крупнейшей российской ИКТ по показателю выручки – 443 млрд рублей в год. Движение курса акций будет определяться решением о размере выплачиваемых дивидендов. Ростелеком стал главным бенефициаром реализации государственного курса на построение цифровой экономики. Компания работает во всех сегментах рынка услуг связи и охватывает более 46 домохозяйств. Целевая оценка стоимости акций Ростелекома на конец 2019 года – 80 рублей.
«Технологические компании, являясь традиционными локомотивами фондовых рынков, и в 2019 году смогут обеспечить привлекательную потенциальную доходность для инвесторов. Российский сегмент IT-рынка продемонстрирует рост в первую очередь благодаря внедрению цифровых технологий на государственном уровне и развитию сетевых торговых площадок», - прокомментировал прогноз руководитель отдела информации и анализа мировых рынков ГК ФИНАМ Михаил Аристакесян.
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