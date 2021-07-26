Аналитики ожидают бурного роста IT-сектора

26 июля 2021, 11:45

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Инвестиции в IT: как заработать на перспективном рынке?».

Эксперты отмечают рост доли IT в экономике и активизацию компаний сектора на рынке капитала. При этом наиболее привлекательными для инвестиций выглядят компании сегментов облачных вычислений, кибербезопасности, онлайн-образования и телемедицины.



Министры финансов «Большой двадцатки» поддержали введение глобального налога на прибыль крупных корпораций, Госдума РФ приняла закон о «приземлении» IT-гигантов, а США продолжают давление на социальные сети. Негативный новостной фон настораживает инвесторов — например, от налога на прибыль больше всего могут пострадать такие крупные игроки, как Amazon, Apple, Google и Facebook, большинство из которых активно используют ирландскую юрисдикцию для сокращения фискальной нагрузки.



Старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Михаил Степанян выделяет ряд дополнительных факторов, способных оказать давление на котировки акций IT-компаний: «Ключевыми детерминантами для рынка и IT-сектора в частности являются ожидания по изменению ДКП США и, как следствие, изменение ставки гособлигаций США, квартальные результаты и ожидания менеджмента на год, а также эпидемиологическая обстановка. Дельта-штамм представляет собой угрозу не только для развивающихся, но и для развитых стран».



Впрочем, сфера информационных технологий продолжает выглядеть перспективно, подчеркивает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Артем Михайлин: «Информационные технологии постепенно проникают в отечественную экономику, хотя это происходит с временным лагом относительно западных стран. IT-компании становятся более значимыми и крупными, их количество увеличивается, и в будущем мы, скорее всего, увидим еще не одно IPO в этой сфере — по крайней мере, если экономические условия и регулирование это позволят».



Любое направление в сфере онлайн-бизнеса окажется в выигрышном положении, считает г-н Михайлин. При этом аналитик «БКС Мир инвестиций» Айнур Дуйсембаева среди наиболее перспективных сегментов IT-сектора выделяет облачные вычисления (ожидаемый 5-летний CAGR — 20%), кибербезопасность (10%), онлайн-образование (25%) и телемедицину.



Эксперты рекомендуют придерживаться принципа диверсификации, включая в инвестиционный портфель акции не только IT-компаний, но и представителей других секторов — это позволит снизить чувствительность к трендам одной отрасли. Руководитель аналитического управления ФГ «ФИНАМ» Михаил Аристакесян рекомендует обратить внимание на секторальные ETF.



Среди актуальных инвестиционных идей на иностранном рынке участники конференции выделяют Facebook, Amazon, Alphabet, Splunk и Qualcomm. В свою очередь, на российском рынке из полноценных IT-компаний г-н Михайлин отмечает «Яндекс», Mail.ru Group, HeadHunter, Qiwi и Ozon: «Выбор зависит от конкретной стратегии инвестора и чувствительности к риску. Скажем, у “Яндекса” и Mail.ru в пандемию одни бизнесы показали себя лучше, другие хуже и сбалансировали друг друга, а у Ozon бизнес однонаправленный, и показал себя отлично в конкретной ситуации». При этом, добавляет эксперт, справедливая цена акций Mail.ru Group значительно выше текущих уровней, а бумаги Qiwi при разрешении регуляторных проблем могут значительно вырасти.