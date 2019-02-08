Eaton Corporation интересна дивидендами

8 февраля 2019, 9:45

Аналитики ГК «ФИНАМ» актуализировали оценку акций компании Eaton Corporation – поставщика систем управления электрическими, гидравлическими и механическими устройствами.

Операционная маржа в четвертом квартале составила 17,4%, что оказалось выше ожиданий менеджмента и прошлогодних значений. На основании этого эксперты подтвердили по акциям компании рекомендацию «Покупать» с потенциалом роста 24,6% в течение года.



Ключевым плюсом Eaton продолжает оставаться диверсификация бизнеса. Ее продукцией пользуются во всех основных промышленных сферах, в частности, в нефтегазовом секторе, авиации, сельском хозяйстве, машиностроении, электроэнергетике, здравоохранении. Благодаря этому компании удается демонстрировать стабильные финансовые результаты на протяжении многих лет.



Выручка компании за IV квартал увеличилась на 4,7% и составила $5,459 млрд по сравнению с $5,213 млрд за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $5,419 млрд. Чистая прибыль в отчетном периоде составила $631 млн или $1,46 на акцию по сравнению с $634 млн или $1,43 на бумагу годом ранее (с учётом выкупа акций). Менеджмент компании прогнозирует, что в 2019 году прибыль на акцию будет в диапазоне $5,70-$6, а выручка без учета сделок по слияниям и поглощениям (organic sales) увеличится на 4-5%.



В первом квартале прибыль на акцию ожидается в диапазоне $1,18-1,28. Операционная маржа в 2019 году ожидается в диапазоне 17%-17,4% по сравнению с 16,8% в 2018 году. Кроме того, Eaton в 2019 планирует выкупить акции на сумму $400 млн. Свободный денежный поток ожидается в диапазоне $2,5-$2,7 млрд, а капитальные затраты будут на уровне $600 млн.



Eaton более 10 лет стабильно повышает дивиденды (на текущий момент дивидендная доходность составляет 3,6%), причем среднегодовые темпы роста дивидендов за последние десять лет составляют 11%. Помимо этого, продолжает действовать программа обратного выкупа акций до 2020 года на сумму $3 млрд, что также оказывает дополнительную поддержку котировкам.



«Eaton по-прежнему сильно недооценена по всем ключевым метрикам по отношению к основным конкурентам в секторе. На основании вышесказанного мы повышаем целевую цену акций до $95, с фундаментальной точки зрения потенциал роста бумаг на ближайшие 12 месяцев составляет 24,6%», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Вадим Сысоев.

