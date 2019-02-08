Valero Energy – дивиденды станут больше

8 февраля 2019, 11:15

Аналитики ГК «ФИНАМ» актуализировали оценку акций Valero Energy – крупнейшей нефтеперерабатывающей компании в Северной Америке.

По итогам четвертого квартала эмитент опубликовал отличные результаты, которые значительно превзошли ожидания аналитиков. На основании этого по акциям Valero Energy подтверждается рекомендация «Покупать» с потенциалом роста 25,2% в течение года.



Выручка компании в отчетном периоде выросла на 8,8%, до $28,73 млрд по сравнению с $26,39 млрд за аналогичный период прошлого года. При этом аналитики прогнозировали выручку на уровне $23,99 млрд.



Операционная прибыль сегмента, занимающегося переработкой нефти (Refining), достигла $1,481 млрд по сравнению с $971 млн годом ранее, что было обусловлено более широким спредом между ценами на нефть Light Sweet и Brent. В то же время операционный убыток сегмента производства и продажи этанола (Ethanol) составил $27 млн по сравнению с прошлогодней прибылью в размере $37 млн. Падение было вызвано снижением цен на этанол, тогда как объем производства в четвертом квартале составил 4,3 млн галлонов в день.



Операционная прибыль сегмента VLP, который занимается эксплуатацией, разработкой и приобретением трубопроводов, составила $88 млн по сравнению со $80 млн годом ранее, что в основном было связано с получением новых доходов от активов – терминала в Порт-Артуре и газопровода Parkway, которые были приобретены в ноябре 2017 года.



Чистая прибыль в отчетном периоде составила $952 млн или $2,24 на акцию по сравнению с $2,371 млрд или $5,42 на бумагу за аналогичный период прошлого года. Скорректированная чистая прибыль составила $900 млн или $2,12 на акцию, тогда как аналитики ждали прибыли на акцию на уровне $1,03.



Менеджмент компании в 2019 году планирует направить 40%-50% денежных средств от операционной деятельности на выплату дивидендов и программу обратного выкупа акций. Также руководство сообщило об увеличении квартальных дивидендов на 12,5% - до 90 центов на бумагу. Реестр акционеров будет закрыт 13 февраля, выплата дивидендов состоится 5 марта.



«С учетом совокупности вышеизложенных факторов мы подтверждаем целевую цену бумаг Valero Energy не уровне $110 и устанавливаем обновленный потенциал роста 25,2%», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Вадим Сысоев.





