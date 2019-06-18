Планшеты для рисования DIGMA Magic Pad 80 и Magic Pad 100

18 июня 2019, 10:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил о начале продаж новых планшетов для рисования: Magic Pad 80 и Magic Pad 100.

Представленные новинки предназначены в первую очередь для детей — рисовать, учиться письму или играть в «Крестики-нолики».



В новых «рисовалках» от DIGMA используется технология ChLCD (ХЖК) — холестерических жидких кристаллов. Она лежит в основе дисплеев у обеих моделей: как у Magic Pad 80, так и у Magic Pad 100.



К слову о дисплеях: размер диагонали у «младшей» — Magic Pad 80 — новинки составляет 8.5” при размере области для рисования 175 на 131 мм; Magic Pad 100 же снабдили 10” экраном с областью для рисования 214 на 146 мм. Надо сказать, что для повседневного творчества эти размеры можно считать оптимальными.



Пожалуй, лучше всего новые гаджеты от DIGMA подойдут для детей, ведь пользоваться ими проще простого: достал из кармана или рюкзака, взял в руку стилус (он, как и полагается, идёт в комплекте с планшетом) и рисуй в своё удовольствие. А если нужен «чистый лист» для нового шедевра или списка, то сделать это можно всего лишь одним нажатием кнопки. Кстати, у Magic Pad 100 предусмотрена блокировка кнопки очистки, пользоваться ей можно по желанию. Помимо рисования, планшеты могут использовать и взрослые: в качестве блокнота для списка покупок или дел на день.



Питание новых планшетов для рисования обеспечивает одна литиевая батарейка типа CR2025. Учитывая, что её заряд расходуется только во время очистки дисплея, её должно хватить надолго. Кроме того, она тоже входит в комплект поставки.



Модели поставляются в продажу в нескольких цветовых исполнениях: Magic Pad 80 доступна в голубом, красном, оранжевом и чёрном, а Magic Pad 100 — голубом, зелёном, белом и чёрном цветах.



В комплектацию входят: планшет для рисования, стилус для рисования, элемент питания CR2025 и руководство пользователя.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики DIGMA Magic Pad 80



Диагональ экрана: 8.5''

Размер области для рисования: 175 х 131 мм

Работа от одной литиевой батареи CR2025

Размер устройства: 221 х 143 х 5 мм

Вес устройства: 110 г



Технические характеристики DIGMA Magic Pad 100



Диагональ экрана: 10''

Размер области для рисования: 214 х 146 мм

Работа от одной литиевой батареи CR2025

Размер устройства: 256 х 166 х 10 мм

Вес устройства: 190 г

