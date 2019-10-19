19 октября 2019, 16:17

Meizu планирует существенно расширить количество партнеров в Украине

В прошлую пятницу компания Meizu провела в Киеве большое мероприятие для представителей СМИ, в рамках которого представила ряд новинок, а также рассказала о последних новостях и планах.



Касательно деятельности производителя в Украине, прежде всего, до конца года расширить количество розничных партнеров по стране, предоставив пользователям качественные смартфоны и аксессуары по доступной цене.

