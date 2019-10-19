В прошлую пятницу компания Meizu провела в Киеве большое мероприятие для представителей СМИ, в рамках которого представила ряд новинок, а также рассказала о последних новостях и планах.
Касательно деятельности производителя в Украине, прежде всего, до конца года расширить количество розничных партнеров по стране, предоставив пользователям качественные смартфоны и аксессуары по доступной цене.
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Что мы узнали о компании MEIZU из презентации ТОР-менеджмента в Киеве? 0.00
- Бизнес | Вчера, 18:18
Что представила и о чем рассказала Meizu на мероприятии в Киеве! 0.00
- Бизнес | Вчера, 16:17
Meizu планирует существенно расширить количество партнеров в Украине 0.00
- Гаджеты | Вчера, 15:15
Проект Meizu Zero не закрыт 0.00
- Бизнес | Вчера, 14:14
У Meizu будут смартфоны на чистой Android 0.00
- Связь | Позавчера, 12:45
Популярная мобильная игра Call of Duty: Mobile – безлимитно в Киевстар 0.00
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