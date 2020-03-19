"Doctor Online": тепер консультації лікарів у мобільному додатку безкоштовні

19 марта 2020, 11:45

На період карантину Київстар разом із партнером «Доктор онлайн» робить консультації лікарів у додатку «Doctor Online» безкоштовними для абонентів усіх телеком операторів.



Користувачі, незалежно від місця перебування, матимуть змогу безкоштовно проконсультуватися 24/7 із понад 40 кваліфікованими лікарями та отримати рекомендації по лікуванню, використовуючи чат, відео- або аудіо-дзвінок.



«Сьогодні люди по всьому світу змушені боротися проти нових вірусів та складнощів. Оскільки зараз не рекомендовано виходити на вулицю, користуватися громадським транспортом та контактувати з великою кількістю людей, ми вирішили полегшити процес звернення до лікаря аби не доводилося без зайвої необхідності відвідувати лікарні. Особливо наш додаток буде корисний людям похилого віку та родинам з маленькими дітьми, тим, хто мешкає за містом або ж лишився закордоном», - розповів маркетинг-директор Київстар Павло Даніман.



У застосунку Doctor Online з’явилася серія оновлень, які роблять користування додатком ще більш комфортним:

• Під час відео або аудіо консультації у пацієнта є можливість надіслати лікарю файли (аналізи для розшифрування, фото, попередні призначення, тощо).

• Якщо лікар рекомендує здати аналізи, користувач може одразу в додатку записатися на дослідження у лабораторію та здійснити оплату банківською карткою.

• Додали історію минулих консультацій.

• Після консультації пацієнти зможуть також оцінити роботу лікаря та залишити відгук. Така опція допоможе новим користувачам обрати фахівця для наступної консультації.



Варто зазначити, що за три місяці додаток «Doctor Online» завантажило понад 45 тисяч користувачів. За зверненнями лідирують сімейні лікарі, а за ними - педіатри. За цей час пацієнти найчастіше зверталися із симптомами ГРВІ, проблемами з тиском та ларинготрахеїтом.



Нагадаємо, додаток Doctor Online – це додаток у сфері телемедицини, розроблений однойменною компанією за підтримки Київстар. У застосунку «Doctor Online» користувачі зможуть: звернутися до обраного спеціаліста за консультацією як через чат, так і через відео або аудіо дзвінок, отримати направлення на аналізи до лабораторії-партнера «Сінево», замовити доставку ліків у партнера додатку Liki24.com а також запланувати в календарі графік прийому медикаментів, і в потрібний час додаток нагадає про необхідність прийому ліків. До речі, до 03.04.2020 за промокодом kskr у додатку можливо замовити безкоштовну планову (не термінову) доставку ліків.



На сьогодні у підтримці додатку «Doctor Online» працює 40 кваліфікованих спеціалістів. Серед них є сімейні лікарі, терапевти, педіатри, урологи, кардіологи, дерматологи, ендокринологи, гінекологи та невропатологи. За добу вони готові провести до 5 тисяч консультацій.



Додаток доступний для використання абонентам усіх мобільних операторів. Мегабайти за користування додатком списуватимуться згідно тарифного плану.



Варто зазначити, що всі персональні дані користувачів надійно захищені. Компанія Доктор Онлайн дотримується кращих світових практик шифрування, зберігання та захисту інформації. Використовується захищена платформа для чат-аудіо-відеозв’язку, що забезпечує зберігання та нерозголошення персональних даних користувачів згідно «Угоди користувача» та відповідно до законодавства про захист персональних даних.