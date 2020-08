25 августа 2020, 10:45

iRU - в пятерке лидеров по поставкам настольных ПК в России

iRU продолжает занимать на российском рынке четвертую позицию, согласно аналитическому отчету компании IDC (второй квартал 2020г.).



Компания iRU по итогам второго квартала 2020 года в очередной раз вошла в топ-5 лидеров по поставкам настольных ПК в России. Согласно аналитическому отчету IDC Россия (международная исследовательская и консалтинговая компания, занимающаяся изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций), iRU занимает четвертое место среди ключевых брендов в сегменте десктопов.



В материале под названием «Российский рынок ПК во втором квартале 2020 года значительно превзошел ожидания аналитиков» отмечается, что по данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за этот период было поставлено около 1,49 млн настольных и портативных компьютеров, что на 30,1% больше показателей аналогичного периода 2019 года и значительно превосходит прогноз начала второго квартала. Доля потребительских моделей ноутбуков выросла на 3%, а потребительских моделей десктопов – на 6% по сравнению с первым кварталом года. Эти показатели хорошо коррелирует с возросшей покупательской активностью в мае–июне в секторе непродовольственных товаров (по данным ЦБ РФ, рост продаж в секторе составил 5,2% в мае).



«Основными драйверами роста явились удаленная работа и обучение, отложенный спрос и традиционные в кризис инвестиции населения в электронику. Кроме того, ноутбуки стали значительно более персональными устройствами в семьях. Основным спросом пользовались высокопроизводительные модели с процессорами Intel Core i5 и AMD Ryzen 5, а также игровые модели. Треть поставок ноутбуков и более половины поставок десктопов пришлись на модели для корпоративных заказчиков. Этот факт является основанием для сдержанного оптимизма для многих игроков рынка», – отмечает Дмитрий Ильин, старший аналитик IDC.



В пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров вошли компании: Lenovo (21,7% от всех поставленных за квартал ПК), HP Inc. (20,6%), Acer Group (16,5%), ASUS (14,7%) и Dell Technologies (4,6%).



Поставки настольных ПК во втором квартале увеличились на 1,6% относительно прошлого года и составили 432 тыс штук, причем основной популярностью пользовались устройства All-in-One. HP Inc., Lenovo и Acer возглавляют список лидеров в сегменте десктопов, а замыкают пятерку лидеров iRU (4-е место) и DELL Technologies (5-е).



Сегмент ноутбуков увеличился на 47,0% по сравнению с показателями второго квартала 2019 года. Поставки составили 1,059 млн штук. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущены под брендом Lenovo. ASUS, HP Inc., Acer Group и Apple также вошли в пятерку ведущих поставщиков в данном сегменте рынка.



«В третьем квартале 2020 года на рынке персональных компьютеров сохранится тенденция к росту поставок в связи с опасениями второй волны COVID-19, и рост составит 18,9%. В четвертом квартале рост поставок сменится спадом на 4,0%, однако год рынок ПК закончит ростом в 9,0%. В 2021 году рынок продолжит снижение, а вернется к сдержанному росту не ранее 2022 года. Динамика будет определяться насыщением потребительского спроса и дальнейшим падением реальных доходов и денежных запасов населения», – комментирует Дмитрий Ильин.



Стоит отметить, что iRU сохраняет свои позиции в ТОП-5 поставщиков настольных компьютеров почти каждый квартал на протяжении последних лет.