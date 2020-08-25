iRU - в пятерке лидеров по поставкам настольных ПК в России

iRU продолжает занимать на российском рынке четвертую позицию, согласно аналитическому отчету компании IDC (второй квартал 2020г.).
Компания iRU по итогам второго квартала 2020 года в очередной раз вошла в топ-5 лидеров по поставкам настольных ПК в России. Согласно аналитическому отчету IDC Россия (международная исследовательская и консалтинговая компания, занимающаяся изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций), iRU занимает четвертое место среди ключевых брендов в сегменте десктопов.
В материале под названием «Российский рынок ПК во втором квартале 2020 года значительно превзошел ожидания аналитиков» отмечается, что по данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за этот период было поставлено около 1,49 млн настольных и портативных компьютеров, что на 30,1% больше показателей аналогичного периода 2019 года и значительно превосходит прогноз начала второго квартала. Доля потребительских моделей ноутбуков выросла на 3%, а потребительских моделей десктопов – на 6% по сравнению с первым кварталом года. Эти показатели хорошо коррелирует с возросшей покупательской активностью в мае–июне в секторе непродовольственных товаров (по данным ЦБ РФ, рост продаж в секторе составил 5,2% в мае).
«Основными драйверами роста явились удаленная работа и обучение, отложенный спрос и традиционные в кризис инвестиции населения в электронику. Кроме того, ноутбуки стали значительно более персональными устройствами в семьях. Основным спросом пользовались высокопроизводительные модели с процессорами Intel Core i5 и AMD Ryzen 5, а также игровые модели. Треть поставок ноутбуков и более половины поставок десктопов пришлись на модели для корпоративных заказчиков. Этот факт является основанием для сдержанного оптимизма для многих игроков рынка», – отмечает Дмитрий Ильин, старший аналитик IDC.
В пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров вошли компании: Lenovo (21,7% от всех поставленных за квартал ПК), HP Inc. (20,6%), Acer Group (16,5%), ASUS (14,7%) и Dell Technologies (4,6%).
Поставки настольных ПК во втором квартале увеличились на 1,6% относительно прошлого года и составили 432 тыс штук, причем основной популярностью пользовались устройства All-in-One. HP Inc., Lenovo и Acer возглавляют список лидеров в сегменте десктопов, а замыкают пятерку лидеров iRU (4-е место) и DELL Technologies (5-е).
Сегмент ноутбуков увеличился на 47,0% по сравнению с показателями второго квартала 2019 года. Поставки составили 1,059 млн штук. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущены под брендом Lenovo. ASUS, HP Inc., Acer Group и Apple также вошли в пятерку ведущих поставщиков в данном сегменте рынка.
«В третьем квартале 2020 года на рынке персональных компьютеров сохранится тенденция к росту поставок в связи с опасениями второй волны COVID-19, и рост составит 18,9%. В четвертом квартале рост поставок сменится спадом на 4,0%, однако год рынок ПК закончит ростом в 9,0%. В 2021 году рынок продолжит снижение, а вернется к сдержанному росту не ранее 2022 года. Динамика будет определяться насыщением потребительского спроса и дальнейшим падением реальных доходов и денежных запасов населения», – комментирует Дмитрий Ильин.
Стоит отметить, что iRU сохраняет свои позиции в ТОП-5 поставщиков настольных компьютеров почти каждый квартал на протяжении последних лет.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 10:45
iRU - в пятерке лидеров по поставкам настольных ПК в России
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Apple может усилить M&A и увеличить выплаты акционерам
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Перспективные разработки делают Pfizer устойчивым к кризису
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Activision Blizzard концентрируется на самых перспективных направлениях видеоигр
- Железо | 21 августа, 22:51
Новый коммутатор UniFi Switch Lite 8 POE
- Связь | 21 августа, 12:15
В магазинах Vodafone появилась цифровая книга отзывов
- Железо | 21 августа, 11:45
Новые ноутбуки YOGA от Lenovo
- Связь | 21 августа, 11:15
Vodafone добавил Тернопольскую и Волынскую области в сеть онлайн маршрутов
- Связь | 21 августа, 10:45
Клиенты Vodafone помогли приобрести COVID-19-тесты для 600 маленьких пациентов
Последние материалы
- Аналитика | Сегодня, 8:04
Самое интересное за неделю. Выпуск №27 - что нужно знать о телевизорах BRAVIS и выбираем ноутбук для школьника
- Обзоры | 19 августа, 9:04
Palit GeForce GTX 1650 KalmX – твой личный пропуск в мир игр!
- Аналитика | 18 августа, 8:26
Самое интересное за неделю. Выпуск №27 - ONYX BOOX Poke 2 Color с цветным экраном и уличный маршрутизатор Zyxel LTE7480
- Обзоры | 17 августа, 16:01
NAVITEL R600: ваш персональный “орлиный глаз”!
- Аналитика | 10 августа, 0:47
Самое интересное за неделю. Выпуск №26 - какие гаджеты стоить купить на школьный сезон и Moto E7 Plus
- Обзоры | 6 августа, 7:38
Cougar STX650 – "запитает и охладит"!
- Аналитика | 3 августа, 8:08
Самое интересное за неделю. Выпуск №25 - рост продаж телевизоров Hisense в Украине и анонс Logitech PRO X LIGHTSPEED
- Аналитика | 29 июля, 14:57
Самое интересное за неделю. Выпуск №24 - характеристики и особенности Samsung Galaxy Note 20 Plus
- Аналитика | 24 июля, 21:50
Как Canon EOS WEB KIT поможет вашему бизнесу в 2020 году и почему его стоит купить
Популярные новости
- Железо | 20 августа, 23:10
Новые модели телевизоров AIWA с лицензионным Android TV 5.00
- Железо | 20 августа, 11:45
Новый 27 дюймовый профессиональный монитор для дизайнеров BenQ PD2705Q 5.00
- Железо | 21 августа, 22:51
Новый коммутатор UniFi Switch Lite 8 POE 5.00
- Бизнес | 20 августа, 12:45
Снова в школу: 4 ноутбука с оптимальными характеристиками 2.00
- Бизнес | Сегодня, 10:45
iRU - в пятерке лидеров по поставкам настольных ПК в России 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Apple может усилить M&A и увеличить выплаты акционерам 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Перспективные разработки делают Pfizer устойчивым к кризису 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Activision Blizzard концентрируется на самых перспективных направлениях видеоигр 0.00
- Связь | 21 августа, 12:15
В магазинах Vodafone появилась цифровая книга отзывов 0.00