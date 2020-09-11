Серверы и рабочие станции на Linux — следующая цель хакеров

11 сентября 2020, 10:15

В связи с ростом популярности платформ с открытым исходным кодом, исследователи "Лаборатории Касперского" предупреждают, что хакеры всё чаще атакуют устройства на базе Linux с помощью инструментов, специально разработанных для использования уязвимостей в платформе.



Windows по-прежнему чаще является объектом массовых атак вредоносного ПО. Но есть и другие примеры, когда дело доходит до сложных угроз (APT), и когда атакующий — зачастую спонсируемая государством группа хакеров — налаживает длительное присутствие в сети.