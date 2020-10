К Земле движется НЛО, которое может оказаться приветом из 60-х

13 октября 2020, 9:45

Открытый в рамках обзора Pan-STARRS1 гавайской обсерваторией Халеакала 17 сентября 2020 года космический объект, получивший название 2020 SO, может оказаться искусственным.

Изначально учёные приняли его за небольшой астероид. Однако дальнейшие наблюдения за ним показали нехарактерное для таких типов объектов поведение.

По словам Пола Чодаса (Paul Chodas), одного из сотрудников исследовательского центра NASA по наблюдению за околоземными объектами, он движется слишком медленно для астероида, находится в той же плоскости, что и Земля, а также обладает практически круговой орбитой вокруг Солнца, как и Земля. Всё это указывает на то, что 2020 SO не может быть астероидом, а является объектом искусственного происхождения.



Нет, речь не об инопланетянах. Но настоящая история 2020 SO может оказаться не менее интересной. Некоторые специалисты предполагают, что он может являться частью ракеты из времён лунной гонки между США и СССР середины 60-х годов прошлого века.



Размеры 2020 SO в длину составляют около 8 метров. Примерно такой же длиной обладала верхняя ступень ракеты-носителя Атлас-Центавр (на фотографии выше), запущенной 20 сентября 1966 года в рамках космической миссии Сервейер-2 (англ. Surveyor 2), предполагавшей высадку непилотируемого космического аппарата на поверхность Луны. Однако миссия была обречена на провал. Изначальный запуск был проведён успешно, но последующий выход одного из корректирующих двигателей привёл к потере связи с аппаратом, вследствие чего произошла авария 22 сентября.



Симуляцией, демонстрирующей прогнозирование траекторию движения объекта 2020 SO, поделился в Twitter астроном-любитель и специалист в физике Тони Данн (Tony Dunn).



По словам Пола Чодаса, 2020 SO обладает примерно такой же траекторией движения, по которой двигалась бы часть ракеты-носителя, запущенная в рамках лунной миссии, прошедшая орбиту Луны и отправившаяся на орбиту вокруг Солнца. Сопоставив все факты учёные предположили, что это и есть старая ракета Атлас-Центавр, точнее одна из её ступеней.

К Земле объект приблизится в середине ноября, тогда специалисты планируют изучить его подробнее и определить, что же это на самом деле.(C) 3dnews