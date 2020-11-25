Представлены первые в мире игровые ноутбуки с дисплеями с частотой 165 Гц

25 ноября 2020, 11:45

Покупка игрового ноутбука часто сопровождается компромиссом: при высоком разрешении не поддерживается высокая скорость обновления экрана, а высокое качество изображение в свою очередь требует экран с разрешением 4K.

К сожалению, последние в ноутбуках не поддерживают частоту выше 60 Гц. Быстрые панели в свою очередь не могут предложить разрешение выше Full HD. Компания Eluktronics готова предложить альтернативу, которая может всех устроить.

Нынешнее поколение ноутбуков готово предложить экраны с поддержкой частоты обновления до 300 Гц, однако разрешение изображения в них ограничено на уровне 1920 × 1080 пикселей. Американский производитель Eluktronics представил первые в мире ноутбуки в которых сочетается поддержка разрешения QHD (2560 × 1440 пикселей) и высокая частота обновления 165 Гц.



Подобные характеристики можно найти в моделях Eluktronics MECH-15 G3 QHD Edition, MAX-15 QHD-Edition и MAX-17 QHD-Edition. Лэптопы оснащены IPS-панелями BOE с заявленной яркостью 318 кд/м2 и временем отклика 2,5 мс. Охват цветового пространства sRGB у дисплеев составляет 87 %. Заявлена коррекция цветопередачи delta E <2.

Во всех случаях компания предлагает сборки на базе Intel Core i7-10870H с графикой GeForce RTX 2070 Super. К сожалению, это максимальное решение из доступных. Производитель также готов оснастить мобильные игровые системы NVMe-накопителем объёмом до 1 Тбайт (при желании можно установить второй, но самостоятельно) и 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-2933 МГц.

Модель MECH-15 G3 QHD Edition отличает дисплей с диагональю 15,6 дюйма, вес в 2,1 кг и аккумулятор на 94 Вт·ч. MAX-15 QHD-Edition поставляется с аналогичной диагональю, однако его вес составляет 1,73 кг, а сам ноутбук выглядит тоньше и компактнее. Данная модель оснащается аккумулятором на 62,33 Вт·ч. Ноутбук Eluktronics MAX-17 QHD-Edition может похвастаться диагональю экрана 17,3 дюйма и аккумулятором на 91,24 Вт·ч при весе в 2,1 кг.К сожалению, ноутбуки Eluktronics на данный момент доступны только на родине производителя — в США. За их покупку компания предложит подарочный игровой комплект в виде игрового коврика, гарнитуры и мышки. Диапазон цен на игровые лэптопы Eluktronics варьируется от 2199 до 2299 долларов и зависит от размера выбранной модели.

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