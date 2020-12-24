Акции Home Depot выглядят интересно благодаря увеличению выручки и дивидендов

24 декабря 2020, 11:45

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности крупнейшей в США торговой сети Home Depot.

Устойчивый рост финансовых показателей и привлекательная дивидендная политика делают бумагу интересной для инвесторов. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $351,3, потенциал роста составит 30,1%.



Home Depot — крупнейшая в США сеть розничных магазинов по продаже товаров для дома, ремонта и строительства. На сегодняшний день доля компании на американском рынке оценивается в 29% и продолжает динамично расти, а рыночная капитализация превышает $285 млрд.



Как отмечается в исследовании, среди основных преимуществ Home Depot — стабильное увеличение спроса на фоне роста рынка недвижимости, расширяющаяся профессиональная клиентская база и успешная реализация цифровых и логистических стратегий, которые конвертируются в высокие финансовые показатели.



По итогам третьего фискального квартала, завершившегося 1 ноября 2020 года, чистая прибыль компании выросла на 24% и составила $3,4 млрд, или $3,18 на акцию, по сравнению с $2,8 млрд, или $2,53 на бумагу годом ранее. Выручка увеличилась на 23% (г/г) до $33,54 млрд при предварительных прогнозах на уровне $32 млрд. При этом ключевым драйвером роста стал онлайн-сегмент, в котором продажи подскочили на сразу 80% (г/г). Чистый долг компании находится на приемлемом уровне — 1,62х EBITDA, и прогнозируется его дальнейшее снижение до 1,25х EBITDA.



Аналитики «ФИНАМа» отмечают, что выручка компании демонстрирует стабильную восходящую динамику на протяжении последних нескольких лет, и ожидают ее дальнейшего увеличения в ближайшие годы: «По итогам 2020 года продажи вырастут на 18% до $129,97 млрд, а к 2022 году достигнут $135 млрд». Эксперты прогнозируют, что по итогам фискального года свободный денежный поток компании увеличится на 14,8% до $12,67 млрд, а к 2022 году - достигнет $14,23 млрд: «Регулярно улучшающийся свободный денежный поток Home Depot свидетельствует о привлекательности, поскольку позволяет своевременно погашать долги, инвестировать средства в сделки по слияниям и поглощениям и вознаграждать акционеров, в том числе путем обратного выкупа акций».



Дополнительную поддержку бумагам оказывает тот факт, что даже в период кризиса Home Depot продолжает выплачивать дивиденды, направляя на них 50% полученной прибыли. При этом аналитики подчеркивают значительный потенциал дальнейшего увеличения размера дивидендных выплат: «Среднегодовой темп роста (CAGR) за 2011–2020 гг. составил 21,5%. Ожидается, что к 2022 году размер годовых дивидендов вырастет $7,04 на акцию, по сравнению с $5,44, выплаченными по итогам 2019 года».

