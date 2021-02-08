Uber предоставляет бесплатную сеть Wi-Fi для всех пользователей Uber Shuttle

8 февраля 2021, 14:15

Uber объявляет о запуске бесплатной сети Wi-Fi для всех пользователей Uber Shuttle, чтобы сделать повседневные поездки более удобными.

Отныне пассажиры могут не тратить время впустую во время поездки, а учиться, работать или просматривать последние новости.

Используя промокод WIFICONNECT в приложении, пользователь может получить две бесплатные поездки на Uber Shuttle.



Киев стал первым и единственным городом в Европе, где в настоящее время доступен Uber Shuttle. На данный момент в Uber Shuttle доступно 46 маршрутов, которые покрывают все районы города.



В ноябре прошлого года Uber представил пакеты-подписки Shuttle - новую услугу для постоянных пользователей сервиса. Новое предложение для пассажиров Shuttle на подписку включает пакеты на 4, 10, 20 или 30 поездок со скидкой до 70% по сравнению с обычной ценой за поездку. Используя эти пакеты, постоянные пассажиры могут сэкономить деньги и время, а также удобнее отслеживать использование поездок.



Чтобы улучшить взаимодействие с пользователями Uber Shuttle в Киеве, Uber также запустил новое приложение для пользователей Android, специально для сервиса Uber Shuttle в Киеве. Это приложение позволяет удобнее и быстрее просмотреть доступные маршруты шатла, выбрать нужное время посадки и забронировать место для одного или нескольких человек. Также из приложения Uber Shuttle вы можете перейти в Google Карты, где для вас будет построен маршрут до остановки, на которую прибывает шатл. Теперь пассажиры получают новое преимущество - бесплатный Wi-Fi в каждой поездке. Скорость Wi-Fi-соединения в шатлах зависит от качества покрытия 4G, поэтому в разных частях города она может отличаться.



Безопасность является главным приоритетом Uber, и Shuttle работает с соблюдением строгих мер безопасности и гигиены. Как и во время любой поездки на платформе Uber, все водители и пассажиры должны использовать защитные маски во время поездок на Shuttle. На данный момент максимальная вместимость каждого транспортного средства ограничена, и компания рекомендует пользователям не садиться рядом с другими пассажирами. Все микроавтобусы дезинфицируются внутри антисептическими средствами после каждой смены.



Кроме сервиса Shuttle, Uber в Киеве предлагает также UberX, Select, Black, Van,Green и недавно запущенные сервисы Comfort и Pool Chance .





