Apple выпустила вторую бета-версию iOS 14.5 с обновлёнными и новыми эмодзи

17 февраля 2021, 14:15

Компания Apple выпустила новую бета-версию iOS 14.5, в которой были добавлены новые эмодзи из выпуска Emoji 13.1 Консорциума Unicode, включая варианты разных тонов кожи для некоторых популярных смайлов, а также несколько новых смайликов и сердечек.

Компания также внесла некоторые изменения в другие уже доступные смайлы.

В дополнение к большему количеству оттенков кожи также были скорректированы смайлики с бородой, чтобы учесть не только нейтральный образ «Человек с бородой», но и «Мужчина с бородой» и «Женщина с бородой».



В число новых смайликов из новейшего набора эмодзи Unicode Consortium вошли «Exhaling Face» (Выдох), «Face with Spiral Eyes» (Лицо со спиральными глазами) и «Face in Clouds» (Лицо в облаках). Сердечки (Hearts), еще одна популярная категория смайликов, пополнилась двумя новыми вариантами: «Heart on Fire» (Сердце в огне) и «Mending Heart» (Починенное сердце).



Все эти эмодзи были одобрены Консорциумом Unicode в сентябре, и разработчики могли интегрировать их в свои продукты и сервисы уже тогда. Но компании сами определяют, как будут выглядеть смайлы на их устройствах и в сервисах, поэтому смайлик на iPhone выглядит иначе, чем в Twitter. Компании также самостоятельно определяют, когда у них появятся новые смайлы. Например, пользователи смартфонов Pixel имели возможность использовать новые смайлы уже с декабря прошлого года.



Apple также внесла изменения в некоторые существующие эмодзи: смайлики для скалолазания теперь будут иметь шлем, смайлы шприцев теперь более общие, а не наполненные кровью, а наушники выглядят как AirPods Max.



Сообщается, что полный выпуск iOS 14.5 также включает несколько других полезных дополнений, таких как поддержка новых контроллеров Xbox и PlayStation, возможность выбора службы потоковой передачи музыки Siri по умолчанию на Spotify и возможность разблокировки смартфона с помощью Apple Watch.

(C) 3dnews.