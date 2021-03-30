Uber начинает работу в Мариуполе и Херсоне

30 марта 2021, 12:45

Международная компания Uber, которая предоставила миллионам людей технологию, позволяющую совершить поездку одним нажатием кнопки, объявляет о запуске своего сервиса в Мариуполе и Херсоне.

Отныне жители и гости этих городов смогут воспользоваться доступным, безопасным и качественным сервисом UberX, цены на поездки с которым начинаются от 30 грн.



Жители и гости Мариуполя и Херсона смогут воспользоваться всеми преимуществами поездок Uber, совершив первую поездку по городу со скидкой 80% по промокоду UBERKHERSON для Херсона и UBERMARIUPOL для Мариуполя. Чтобы воспользоваться скидкой, пассажирам необходимо ввести промокод UBERKHERSON (UBERMARIUPOL) в разделе WALLET приложения Uber на смартфоне. Промокод действует до 12 апреля для двух городов.



«Мы сотрудничаем с городами по всей Украине, чтобы удовлетворить их растущие потребности в транспорте и вместе сформировать будущее городской мобильности. В условиях новой реальности, безопасное и быстрое передвижение является очень важным. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель мегаполиса мог вызвать машину за считанные минуты, в любую точку города и в любое время суток. Основываясь на опыте 600 городов по всему миру, Uber значительно увеличивает мобильность горожан и способствует развитию городской инфраструктуры. Мы верим, что вместе с Uber города Украины станут еще более комфортным местом для работы и жизни», - говорит Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.



Безопасность всегда была главным приоритетом для Uber. Технология Uber позволяет повысить безопасность до, во время и после совершения поездки благодаря отбору водителей, возможности отслеживать маршрут в режиме реального времени в приложении, системе рейтингов водителей (в которой пользователь оценивает водителя от 1 до 5 баллов после каждой поездки), возможности сообщить о любых ситуациях в службу поддержки клиентов. Важный элемент безопасности - прозрачность системы: пользователи заранее получают информацию о водителе, включая его имя, фотографию, номер и марку машины, а также стоимость поездки перед заказом автомобиля.



На протяжении последних лет компания инвестировала значительные ресурсы в разработку технологий, повышающих безопасность, и в установление новых стандартов безопасности для отрасли в целом. Некоторые из наиболее важных функций безопасности включают в себя:



· Поделиться моей поездкой - с помощью функции доверенного контакта пользователи могут выбрать до пяти друзей или членов семьи и поделиться информацией о своей поездке одним кликом.



· Проверка автомобиля - пользователи получают push-уведомление с напоминанием о необходимости проверить, соответствуют ли номерной знак автомобиля, а также имя и изображение водителя информации в приложении.



· Проверка с помощью PIN-кода - в данной функции пользователи могут проверять свои поездки с помощью PIN-кода. Пользователи могут обмениваться PIN-кодами с водителем, чтобы подтвердить, что они подошли к нужному транспортному средству.



· Оповещения о скорости - функция безопасности, помогающая водителям сохранять безопасность на дороге. Водители, которые не соблюдают лимиты скорости, после поездки получают предупреждения в приложении.



· Система обратной связи - после каждой поездки пассажиры и водители могут оценивать друг друга и давать конструктивные отзывы. Эта система обеспечивает взаимное уважение и гарантирует качество услуг.



· Центр безопасности - во время поездки пользователь имеет доступ к центру безопасности, где можно найти информацию обо всех доступных функциях, таких как вызов службы экстренной помощи или сообщение о необходимости помощи в чрезвычайной ситуации.



В 2020 году Uber реализовал беспрецедентные меры безопасности, чтобы помочь всем, кто использует приложение, оставаться в безопасности и здоровыми. Всем пассажирам и водителям Uber в Украине напоминают о мерах безопасности перед совершением поездки. В Украине водителей также просят сделать селфи, чтобы убедиться, что они носят маску или другое средство защиты, с помощью технологии проверки, встроенной в приложение. Водитель, на котором нет маски или другого средства защиты, не сможет выйти на линию. Все водители также должны подтвердить, что они принимают дополнительные меры безопасности, такие как регулярная дезинфекция своего автомобиля и наличие дезинфицирующего средства для рук для своих пассажиров.