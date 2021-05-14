Сервис для заказа поездок Bolt стал активным в Кременчуге

14 мая 2021, 10:15

Платформа для заказа поездок Bolt продолжает расширение географии присутствия в Украине. Сегодня её сервис стал доступным для жителей и гостей Кременчуга.

«Кременчуг — девятый украинский город, в котором запущен наш сервис в этом году. Компания Bolt активно развивается на рынке заказа поездок в Украине. И мы рады, что все большее количество городских жителей сможет воспользоваться быстрыми, комфортными и доступными поездками Bolt», — комментирует руководитель направления заказа поездок компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Новые пользователи получат скидку на первую поездку до 50%. Её минимальная стоимость с учетом скидки составит 15 грн. Компания также предоставляет промокоды в рамках акции «Приведи друга ― получи бесплатную поездку». Оплатить услугу можно наличными, банковской картой или через сервис Apple Pay.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение для заказа поездок Bolt. После этого необходимо указать место назначения и выбрать категорию авто: Bolt, Comfort или Isolated. Категория Bolt предназначена для повседневных поездок, а Comfort — для поездок на авто повышенного комфорта. Авто категории Isolated оснащены перегородкой между передним и задним сиденьями. Она препятствует распространению вирусов в салоне автомобиля.

После подтверждения заказа пассажир получает информацию о водителе и автомобиле, а также об ориентировочном времени прибытия авто. На карте в приложении можно увидеть текущее местонахождение водителя. Среднее время подачи авто в сервисе Bolt составляет до 5 минут.

Во время поездки пассажир может держать друзей и близких в курсе насчет своего передвижения и ориентировочного прибытия на место назначения. Для этого ему нужно открыть приложение Bolt и воспользоваться опцией «Поделиться деталями поездки». Близкие пассажира смогут в режиме реального времени наблюдать на карте за передвижением авто, его текущим местонахождением и таким образом узнать время его прибытия.

В конце каждой завершенной поездки пользователь сможет её оценить. Обратная связь позволяет компании улучшать качество сервиса и сотрудничать только с добросовестными водителями.

Компания Bolt работает в Украине, начиная с лета 2018 года. С момента запуска её сервис стал доступен в 18 украинских городах.