OPEN, Jolly, BLITZ, PRONTO: новые бренды в каталоге товаров MERLION

28 мая 2021, 15:15

MERLION расширяет ассортимент торгового оборудования продукцией от итальянского концерна «OPEN DATA», крупнейшего завода по производству торгового оборудования в мире.

Портфель дистрибьютора пополнился этикет-пистолетами, этикет-лентами, игловыми маркираторами и пластиковыми биркодержателями четырех торговых марок - OPEN, JOLLY, BLITZ, PRONTO.



Этикет-пистолеты представляют собой специальные устройства, предназначенные для нанесения информации на изделие с помощью самоклеящейся этикетки. Они оснащены красящим валиком и этикет-лентой. Могут быть однострочными или многострочными. С их помощью можно наносить на ценник латинские или кириллические буквы, цифры и знаки. При выборе конкретной модели следует ориентироваться на то, какой максимальный объем информации будет на ценнике. Цвет ленты может быть зеленым, оранжевым, желтым, красным или белым, под заказ на этикет-ленту можно нанести рисунок или логотип.



Промышленные этикет-пистолеты OPEN могут применяться для маркировки продукции при изготовлении на производствах, фасовке или при продаже в торговых залах. Они прочны и долговечны, рассчитаны на множество циклов применения и сохраняют стабильность и безотказность срабатывания. В конструкции устройств отсутствуют острые или чрезмерно хрупкие сегменты, они устойчивы к интенсивной работе. Оснащены эргономичной формы ручкой и имеют надёжную конструкцию механизма.



В ближайшее время MERLION планирует расширять представленные позиции в этой категории товаров.