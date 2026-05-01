1 мая 2026, 12:45

На фоне блокировки интернета в РФ запретили ввозить Starlink

Правительство РФ опубликовало постановление, согласно которому в страну нельзя ввозить "радиоэлектронные средства, предназначенные для передачи и/или приема радиоволн от космических объектов связи (спутников связи, в том числе двойного назначения) иностранных государств… не имеющие решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот".



Под эту формулировку подходят терминалы спутниковой интернет-связи Starlink, которые выпускает американская компания SpaceX Илона Маска, отмечает "Медуза".

