Aputure Amaran Halo 300x Bi-Color: обзор кольцевого LED-осветителя

1 мая 2026, 12:10

Aputure Amaran Halo 300x Bi-Color — кольцевой LED-осветитель мощностью 300 Вт из серии Amaran. Это производительный прибор 300 Вт, созданный для профессиональных фото- и видеостудий. Прибор подходит для крупных рекламных проектов, модных съёмок и серьёзного видеопроизводства. Индекс цветопередачи CRI 95+ и TLCI 96+ обеспечивают точную передачу цветов кожи и объектов съёмки. Кольцевая форма создаёт характерный круговой блик в глазах — визитная карточка бьюти-фотографии и профессиональных портретных снимков.

Amaran Halo 300x обеспечивает плавную регулировку яркости от 0 до 100% и кольцевую цветовую температуру от тёплого 2700K до холодного 6500K. Управление — через сенсорный дисплей на корпусе или дистанционно через приложение Sidus Link по Bluetooth. Питание: до 4 часов от V-mount батарей. Высокий CRI и TLCI гарантируют точную цветопередачу без необходимости интенсивной цветокоррекции в постпродакшне.

Кольцевая конструкция обеспечивает мягкое, равномерное заполняющее освещение с минимальными тенями — идеально для съёмки лица крупным планом. Видеографы используют Halo как ключевой источник для интервью, стримов и обучающих видео. Бьюти-фотографы ценят характерный кольцевой блик в глазах модели, придающий снимкам профессиональный вид.

Портретная и бьюти-съёмка — характерный кольцевой блик и мягкое освещение лица.

YouTube, стриминг, подкасты — равномерный постоянный свет без мерцания.

Съёмка товаров и косметики — мягкое заполнение без жёстких теней.

Приложение Aputure Sidus Link для iOS и Android позволяет управлять Amaran Halo 300x дистанционно. Через приложение доступны точная настройка яркости и цветовой температуры, сохранение пресетов для разных сценариев съёмки, синхронизация нескольких приборов и специальные световые эффекты (молния, ТВ, пожар и другие). Поддержка нескольких приборов одновременно позволяет выстраивать сложные световые схемы.

Amaran Halo 300x выделяется среди конкурентов прежде всего исключительным качеством цветопередачи (CRI/TLCI 95+/96+) и глубокой интеграцией в экосистему Aputure (https://filmexpro.ua/ru/aputure/). В сравнении с кольцевыми источниками Godox и NiceFoto, Halo обеспечивает более точный цвет и удобное управление через приложение Sidus Link. Конструкция прибора надёжна и рассчитана на длительную интенсивную эксплуатацию.

Для рекламного видеопроизводства Amaran Halo 300x — оптимальный кольцевой источник. Мощность 300 Вт обеспечивает достаточный световой поток для работы в широком пространстве, а не только в тесной домашней студии. Кольцевой рисунок света при правильном использовании создаёт эффект «взгляда прямо в камеру», что особенно ценно для рекламных роликов с прямым обращением к зрителю. Bluetooth-управление через Sidus Link позволяет менять мощность и цветовую температуру дистанционно.