В июне некоторые страны могут столкнуться с дефицитом нефти

1 мая 2026, 15:15

Международная энергетическая корпорация ConocoPhillips предупреждает о неизбежном "критическом дефиците" нефти для ряда стран из-за блокировки Ормузского пролива, пишет Bloomberg.

Дефицит предложения, вероятно, значительно усугубится уже в июне, сообщил финансовый директор компании Энди О'Брайен.



"Изначально у рынков был своего рода льготный период, пока танкеры, покинувшие Персидский залив в конце февраля, все еще находились в море; теперь же все они достигли пунктов назначения. Мы начнем наблюдать, как страны, зависящие от импорта, потенциально столкнутся с критической нехваткой ресурсов в период с июня по июль", — сказал он.