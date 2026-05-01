Израиль перебросил лазерную систему в ОАЭ для отражения иранских ракет — FT

1 мая 2026, 13:15

Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты сложные системы вооружения, включая передовую лазерную установку, чтобы помочь защитить страну от массированных атак иранских ракет и беспилотников.

Израиль в срочном порядке передал систему наблюдения под названием Spectro, которая поможет ОАЭ обнаруживать приближающиеся дроны, особенно Shahed, на расстоянии до 20 км.



Также была направлена версия лазерной системы защиты Iron Beam. Этот лазер, поражающий ракеты малой дальности и беспилотники, был впервые развернут Израилем в начале этого года для защиты от "Хезболлы" со стороны Ливана.



Оба вида оружия считаются оборонительными. Они дополнили систему ПВО "Железный купол", которая также была отправлена в Эмираты вместе с несколькими десятками израильских военнослужащих для обслуживания техники. В страну были направлены и другие системы вооружения, а общее число израильского персонала довольно значительно — "это не просто малая группа людей".



Израиль также делился важными разведданными в режиме реального времени о подготовке пусков ракет малой дальности в западном Иране, нацеленных на ОАЭ.