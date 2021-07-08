Рост нефтяных цен поддержит "дивидендного аристократа" Chevron

8 июля 2021, 9:45

Финансовая группа «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности американской нефтегазовой компании Chevron.

Аналитики отмечают, что в ближайшие пять лет Chevron планирует увеличивать добычу в среднем на 3,5% в год, в результате свободный денежный поток может вырасти более чем на 10%. Эксперты рекомендуют «Покупать» акции компании с целевой ценой $122,57, потенциал роста оценивается в 17,9%.



Chevron — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Ее деятельность включает в себя добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ, а также развитие возобновляемых источников энергии. В I квартале 2021 года компания заметно ухудшила свои финансовые результаты: выручка выросла на 1,7% год к году, но EBITDA сократилась на 19,5%, а скорректированная чистая прибыль на акцию упала на 30,2%.



Как отмечается в исследовании, негативным фактором для компании в I квартале стал не до конца восстановившийся спрос на нефтепродукты. Однако сейчас на ключевом для Chevron рынке нефти благоприятная конъюнктура: «В последние несколько недель тезис о растущем спросе на нефтепродукты уже начинает подтверждаться снижением запасов сырой нефти и бензина в США». Аналитики «ФИНАМа» уверены, что рост цен на нефть выше докризисных уровней станет сильным драйвером восстановления финансовых результатов компании уже в этом году.



К тому же, как добавляют эксперты, Chevron много внимания уделяет стратегии по снижению выбросов углекислого газа, что положительно влияет на ее инвестиционную привлекательность. В перспективах нефтегазового гиганта уверен и Уоррен Баффетт — в прошлом году его фонд Berkshire Hathaway купил 48,5 млн акций Chevron на сумму $4,1 млрд. На собрании акционеров бизнесмен защищал инвестицию от критики, отмечая, что углеводороды будут нужны миру как минимум ближайшие несколько лет.



Дополнительным преимуществом является тот факт, что компания входит в список «дивидендных аристократов» и уже на протяжении 33 лет регулярно повышает выплаты акционерам. По итогам 2021 года, по мнению аналитиков, размер дивидендов может составить $5,31 на акцию, что соответствует доходности свыше 5% годовых: «На данный момент Chevron может комфортно поддерживать текущий уровень дивидендов, если цены на нефть будут не ниже $45-50 за баррель».



Аналитики прогнозируют, что финансовые результаты компании во II квартале продемонстрируют рост, и в ближайшие месяцы акции Chevron компенсируют отставание от секторального индекса нефти и газа.