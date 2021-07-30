США в четверг торговались достаточно неплохо, также была опубликована интересная статистика — в первую очередь по ВВП. В прогноз не уложились: рост американской экономики во II квартале составил 6,5% вместо ожидавшихся 8,4% в годовом исчислении. Соответственно, как рассудили инвесторы, рынки стали расти, исходя из принципа «чем хуже, тем лучше».
Кроме того, в четверг были опубликованы неплохие корпоративные отчеты, однако порадовали инвесторов не все компании. Так, отчетность Amazon оказалась хуже ожиданий, выручка корпорации в первый раз за последние три года сократилась, а прогнозы на III квартал оказались более слабыми, чем ожидалось. В итоге бумаги гиганта с крупнейшей капитализацией и достаточно большой долей в индексах просели на 7%. Конечно, после такого импульса фьючерсы на американские индексы находятся под давлением, в первую очередь индекс NASDAQ.
Таким образом, первый «звоночек» для коррекционного движения уже прозвенел. Интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация сегодня. Стоит отметить, что основная сессия американских площадок даст нам более ясное представление, будем ли мы отскакивать от текущих уровней или пойдем ниже. Уход ниже от текущих уровней будет говорить о том, что стоит перекладываться в более надежные инструменты, чем акции.
Последние новости
- Железо | Сегодня, 15:15
D-Link представляет решение для увеличения производительности домашних систем
- Бизнес | Сегодня, 14:45
ПО FORAN для проектирования и строительства судов войдет в портфолио "Сименс"
- Софт | Сегодня, 14:15
Вышла новая прошивка для ONYX BOOX Volta 3
- Железо | Сегодня, 13:45
QNAP TL-R1620Sdc— 16-дисковый модуль расширения с двумя контроллерами SAS 12 Гб
- Бизнес | Сегодня, 13:15
"Первый звонок" для коррекционного движения на рынках США прозвенел
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
OPPO представляет TWS наушники Enco Buds в Украине
- Связь | Сегодня, 12:15
"Год без абонплат" сэкономил клиентам Vodafone 14 миллионов часов
- Технологии | Сегодня, 11:45
Как Bolt борется с "героями парковки"
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Tesla согласилась выплатить $1,5 млн компенсации
Последние материалы
- Обзоры | 20 июля, 13:03
XIAOMI Mi Robot Vacuum-Mop Essential (STYTJ01ZHM) – твой очень умный пылесос со смартфона!
- Аналитика | 19 июля, 9:29
Maxxter JET и SPEEDY GT - "короли" городских дорог!
- Аналитика | 18 июля, 9:07
Самое интересное за неделю. Выпуск №66 - скидки на Y31, Y20, X50 Pro, V21 и V21e и регистрация на Renovators 2021
- Аналитика | 16 июля, 13:54
Western Digital Ultrastar Data60: компания StarLightMedia Production делится опытом использования системы хранения
- Аналитика | 16 июля, 9:36
Как выбрать газовую плиту
- Аналитика | 10 июля, 17:09
Самое интересное за неделю. Выпуск №65 - Фокстрот анонсировал скидки до минус 50%
- Обзоры | 1 июля, 15:53
Gembird 3DP-GEMMA - твой первый домашний 3D-принтер
- Фотогалереи | 30 июня, 22:58
Корпус Corsair iCUE 7000X RGB оснащён тремя стеклянными панелями
- Аналитика | 26 июня, 0:03
Самое интересное за неделю. Выпуск №64 - лучшие телевизоры для Евро-2020 и новый Karcher K5 Football Edition
Популярные новости
- Железо | Позавчера, 10:15
Xiaomi представляет пять новых продуктов экосистемы 5.00
- Железо | Сегодня, 15:15
D-Link представляет решение для увеличения производительности домашних систем 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:45
ПО FORAN для проектирования и строительства судов войдет в портфолио "Сименс" 0.00
- Софт | Сегодня, 14:15
Вышла новая прошивка для ONYX BOOX Volta 3 0.00
- Железо | Сегодня, 13:45
QNAP TL-R1620Sdc— 16-дисковый модуль расширения с двумя контроллерами SAS 12 Гб 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
"Первый звонок" для коррекционного движения на рынках США прозвенел 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
OPPO представляет TWS наушники Enco Buds в Украине 0.00
- Связь | Сегодня, 12:15
"Год без абонплат" сэкономил клиентам Vodafone 14 миллионов часов 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Как Bolt борется с "героями парковки" 0.00