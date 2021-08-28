28 августа 2021, 11:15

Wizz Air возобновляет рейсы по маршруту Киев-Будапешт

В фокусе - как всегда, стильные пилоты авиакомпании Wizz Air Никита Рябинин и Андрей Олексенко.



А мы рады сообщить вам о том, что авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы по маршруту Киев-Будапешт с 13 сентября 2021.



В сентябре рейсы будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. С ноября - 5 раз в неделю.

