В фокусе - как всегда, стильные пилоты авиакомпании Wizz Air Никита Рябинин и Андрей Олексенко.
А мы рады сообщить вам о том, что авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы по маршруту Киев-Будапешт с 13 сентября 2021.
В сентябре рейсы будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. С ноября - 5 раз в неделю.
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