Экономисты ожидают замедления инфляции в США

14 сентября 2021, 11:15

Американские индексы Dow Jones и S&P 500 завершили серию снижений из пяти торговых сессий, однако Nasdaq продолжает снижаться.

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к публикации ключевых показателей инфляции в США: августовского индекса потребительских цен и базового индекса потребительских цен, в котором исключены цены на продукты питания и энергоносители. Экономисты ожидают, что темп роста инфляции незначительно снизился в августе.



Публикация данных перед заседанием ФРС 22 сентября может носить ключевой характер для принятий решений на фондовом рынке, поскольку Федрезерв опирается на данные о занятости и инфляции. Стоит отметить, что риторика представителей ФРС в последнее время больше сосредоточена на показателях рынка труда, поэтому ускорение роста цен не пугает монетарные власти. Таким образом, если данные по инфляции окажутся лучше консенсус-прогноза, просадка последних дней на американском рынке, вероятно, будет выкуплена. Консенсус-прогноз по инфляции в США по индексу потребительских цен составляет 5,3% в годовом исчислении против роста на 5,4% в июле.



Данные по розничным продажам в августе, которые будут опубликованы Министерством торговли США в конце этой недели, также позволят оценить, как изменились потребительские расходы на фоне опасений по поводу распространения дельта-штамма коронавируса и роста цен. Ожидается, что в августе розничные продажи сократились на 0,8%, продолжив июльское снижение на 1,1%. Напомним, что на потребительские расходы приходится примерно 70% ВВП США.