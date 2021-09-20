7 причин, почему “умные часы” – умный выбор для школьника или студента

20 сентября 2021, 14:46

Покупать или не покупать, вот в чем вопрос. И если вы из тех, кто задает его себе прямо сейчас, то в этом тексте вы найдете все ответы. Умные часы могут стать отличным помощником в ежедневном обучающем процессе – рассмотрим, как именно, на примере двух моделей от Amazfit – GTS 2 mini, которые отлично подойдут студентам, и Bip U – уже must have для школьников.

1. Помогают не отвлекаться от главного

Смартфон, безусловно, незаменим в нашей ежедневной жизни, но как часто вы замечали, что именно из-за него дети отвлекаются? Смарт-часы помогают бороться с вредной привычкой постоянно поглядывать на экран телефона. Благодаря синхронизации девайсов уведомления приходят на часы, а регулировать их появление можно в настройках. Amazfit GTS 2 mini оборудованы AMOLED экраном с диагональю 1,55 дюйма. Дисплей яркий, достаточно широкий, практичный и не портит зрение – ваше или вашего ребёнка.



2. Круглосуточный мониторинг сердцебиения

Динамичный ритм жизни, учеба, окружающая среда – к сожалению, все внешние факторы просто невозможно держать под контролем. Но зато вы сможете контролировать общее состояние здоровья и уровень стресса ребенка благодаря встроенной функции контроля сердечного ритма. Часы GTS 2 mini и Bip U мониторят частоту сердцебиения с помощью ведущей технологии комплексного отслеживания здоровья сердца. А функция автоматических уведомлений о сердечном ритме снижает вероятность несчастного случая, оперативно сообщая о повышенных показателях.



3. Измерение насыщения крови кислородом

Все мы знаем, что кислород необходим организму для нормальной работы органов. Но если его уровень снижается, это может стать по-настоящему критичным для здоровья и жизни в целом. Смарт-часы Amazfit GTS 2 mini и Bip U умеют измерять уровень насыщения крови кислородом. А в условиях пандемии эта функция становится новой нормой и одной из самых актуальных потребностей независимо от возраста владельцев.



4. Комплексная оценка уровня здоровья

Современные смарт-часы могут выполнять еще и такие важные задачи, как мониторинг сна и менструального цикла. А уникальная система оценки состояния здоровья PAI обработает данные со всех датчиков, проанализирует их в комплексе и сведет их в общий показатель здоровья организма по международной шкале, который покажет реальное состояние организма.



5. Умный будильник и мониторинг качества сна для повышения эффективности

Сон – один из важнейших факторов развития ребенка с момента его рождения. Исследования Массачусетского технологического института доказывают, что в обучении имеют критическое влияние качество и продолжительность сна. Часы Amazfit GTS 2 mini и Bip U могут оценивать качество дыхания ночью во время всех фаз сна (поверхностный, глубокий, быстрый сон), а также поддерживают определение короткого сна, чтобы записывать более полную информацию. Ну а умный будильник сможет разбудить и ребенка, и взрослого тогда и так, чтобы утренние подъемы больше не были мучительными – и все на основе полученных данных о том, как человек спит.



6. Отслеживание местоположения в реальном времени

Отправить ребенка в школу, на экскурсию, в дом друга или даже в магазин самостоятельно может быть стрессом для родителей. Смарт-часы, оснащенные GPS и подключенные к мобильной сети, такие как Amazfit GTS 2 mini и Bip U, позволяют отслеживать геолокацию – и больше можно не волноваться.



7. Активный образ жизни

Подростки сегодня имеют доступ к большему количеству нездоровой пищи, чем когда-либо прежде. Обожают YouTube, проводят часы за видеоиграми и в целом ведут более сидячий образ жизни, чем когда-либо. Родители ищут способы мотивировать детей двигаться и быть активными. Amazfit GTS 2 mini и Bip U могут помочь и в этом. Встроенный шагомер, мониторинг движения и специальные сообщения расскажут, насколько активен хозяин часов, и замотивируют достигать новые цели. А для более активных здесь есть множество встроенных спортивных режимов. Часы записывают все данные о прогрессе в занятиях и подбадривают к продолжению тренировок. Помимо этих функций часы отображают уведомления о фазах упражнения, состояниях и зонах сердцебиения, и после завершения тренировки создают в приложении отчет на основе спортивных данных. Ну а поскольку все любят заниматься спортом под музыку, управлять плейлистом в телефоне тоже можно напрямую с часов.