Беспроводная клавиатура SVEN KB-C2100W

11 октября 2021, 14:15

Удобство, надежность и эффективность — это те самые три кита, на которых держится мир качественной периферии для ПК.

А может ли она при этом быть еще и компактной? Инженеры финской компании SVEN в очередной раз доказали, что может. Новая клавиатура SVEN KB-C2100W дарит пользователю максимум комфорта, но при этом займет минимум места на рабочем столе. И при этом не потребует проводов, благодаря качественному и стабильному беспроводному подключению на частоте 2,4 ГГц.



Никаких лишних деталей — только то, что действительно необходимо. Если вы цените минимализм, но при этом хотите обеспечить себе высочайший уровень удобства, KB-C2100W станет замечательным выбором. Она имеет стандартную раскладку из 104 клавиш с приятным мягким ходом. Обозначения на них нанесены качественной краской, русские буквы выделены красным цветом — ориентироваться при печати легко и приятно. Несмотря на компактный размер, присутствуют классический «двухэтажный» Enter и длинные кнопки Shift, на месте и необходимый для эффективной работы с цифрами и вычислениями нумпад.



Высота клавиатуры может регулироваться с помощью раскладных ножек, обеспечивающих необходимую высоту и стабильное положение на столе. Отверстия в корпусе помогают добиться повышенного уровня влагоустойчивости и сохранить работоспособность устройства даже при попадании на него небольшого количества жидкости. И все это компания SVEN традиционно предлагает по невысокой цене, в чем можно убедиться, просто найдя новую SVEN KB-C2100W в каталогах и на полках магазинов электроники.