Успехи развития Pin Up лицензионного казино в Украине

21 декабря 2021, 17:24

Пин ап казино – это перспективный проект, который начал работу в 2016 году на основании полученной лицензии Кипра. Офисная сеть https://pin-up.ua/ru/ присутствует на территории Украины. Продукция оператора также продвигается посредством партнерской сети Pin-Up Partners, которая начала работу в 2017 году.

После открытия, площадка постепенно появилась в странах СНГ, в Украине, Казахстане, Азербайджане, Молдове. В процессе регистрации, каждый игрок может самостоятельно выбрать актуальную валюту, в которой будет пополнять счет или выводить денежные средства. По желанию, геймеры могут выбирать демонстрационный режим или онлайн на реальные деньги.

Официальное казино Пин Ап имеет ряд важных преимуществ:

широкий ассортимент игровых развлечений. На площадке насчитывается порядком 4000 слотов от ведущих производителей;

минимальный порог для депозита. В зависимости от страны и региона составляет 2-5 USD;

регистрация для игры на реальные деньги не отнимает много времени;

наличие бесплатного мобильного приложения, работающего на платформах Android, IOS;

привлекательная бонусная программа (приветственный подарок максимум 500 долларов, cashback в размере 10%, подарки на день рождения, широкий ассортимент рекламных предложений, турниры и фриспины, персональное обслуживание игроков со статусом ВИП, работа персональных менеджеров);

наличие привлекательной партнерской программы;

техническая поддержка работает в круглосуточном режиме. Можно связаться через мессенджеры (whats’ up, viber) или скайп.

Чтобы начать игру на реальные деньги, обязательно нужно пройти регистрацию. Также данная опция доступна пользователям, достигшим совершеннолетнего возраста.

Могут возникать ситуации, когда на официальном сайте ведутся профилактические или технические работы, либо в час пик площадка переполнена пользователями, основная площадка может не справляться с нагрузкой. Поэтому разработчики использовали зеркало. Это альтернатива основной площадке, которая по функционалу ничем не отличается от основного сайта. Не потребуется делать повторную регистрацию, каждый игрок имеет доступ к личному кабинету, оформлять заявки на вывод или делать пополнение счета. Также при необходимости можно обратиться за помощью к технической поддержки через онлайн чат.