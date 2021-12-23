Плюсы и минусы покупки однокомнатных и двухкомнатных квартир

23 декабря 2021, 10:58

При выборе квартиры важно учитывать не только ее расположение, состояние и стоимость, но и количество комнат. Для многих этот вопрос является одним из самых спорных. Однокомнатные квартиры имеют как свои преимущества, так и недостатки. Для того чтобы сделать правильный выбор следует заранее определиться с множеством факторов. Также не лишним будет познакомиться с информацией на https://dom.ria.com/prodazha-kvartir/kharkov-1k/ о продаже двух и однокомнатных квартир в Харькове и других мегаполисах Украины.

Из данной статьи вы узнаете, на какие факторы нужно обращать внимание при выборе жилья, познакомитесь с преимуществами и недостатками одно и двухкомнатных квартир.

На что обращать внимание

Давайте взглянем на основные критерии, которые помогут определиться с выбором: однушка или двушка:

- Цель покупки. Однокомнатная квартира идеальный вариант для сдачи в аренду. Особенно это ощутимо при посуточной сдаче. Спрос на такое жилье выше, чем на двушки, а стоимость аренды особо не отличается. Также анализ рынка показывает, что однокомнатные квартиры быстрее продаются. Этот фактор актуален для тех инвесторов, которые покупают жилье с целью его последующей перепродажи;

- Перспектива. Сегодня вы живете один и у вас не возникает потребности иметь двухкомнатную квартиру. Но уже завтра ситуация может измениться, у вас появится семья и вопрос расширения жилплощади встанет во весь рост. Возможно, есть смысл заранее позаботиться о покупке двушки, если вы планируете жить в этой квартире длительное время;

- Финансовые возможности. Еще один немаловажный фактор. Покупателям с ограниченным бюджетом лучше остановить свой выбор на однокомнатной квартире, чем брать ипотеку под высокий процент. Лучше некоторое время пожить в однушке, поднакопить средств, продать свое жилье и приобрести более комфортабельную квартиру.

К несомненным преимуществам однокомнатных квартир относятся:

- Бюджетная стоимость. Однокомнатная квартира доступна покупателям с ограниченным бюджетом;

- Экономия на ремонте и мебели;

- Низкие коммунальные платежи;

- Высокая ликвидность при перепродаже;

- Большой спрос на рынке аренды;

Недостатки:

- Недостаток личного пространства, при проживании семьей;

- Нельзя организовать полноценное рабочее место. Особенно это актуально в условиях пандемии.

Преимущества и недостатки двухкомнатных квартир

К плюсам двухкомнатных квартир традиционно относят:

- Возможность выделить личное пространство при проживании вдвоем или с одним ребенком;

- Больше возможностей для перепланировки;

- Квартира подходит для длительного проживания;

- При разводе (в жизни всякое случается) двухкомнатную квартиру всегда можно разменять на две однокомнатных;

Минусы:

- Более высокая стоимость в сравнении с однокомнатной квартирой;

- Меньший спрос на рынке аренды;

- Продажа двухкомнатной квартиры занимает больше времени, чем однокомнатной;

- Высокие коммунальные платежи.

Определить, что лучше: однокомнатная или двухкомнатная квартира может только сам покупатель. Почитайте наши советы, взвесьте все “ЗА” и “ПРОТИВ” и начинайте действовать.