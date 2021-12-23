Плюсы и минусы покупки однокомнатных и двухкомнатных квартир

При выборе квартиры важно учитывать не только ее расположение, состояние и стоимость, но и количество комнат. Для многих этот вопрос является одним из самых спорных. Однокомнатные квартиры имеют как свои преимущества, так и недостатки. Для того чтобы сделать правильный выбор следует заранее определиться с множеством факторов. Также не лишним будет познакомиться с информацией на https://dom.ria.com/prodazha-kvartir/kharkov-1k/ о продаже двух и однокомнатных квартир в Харькове и других мегаполисах Украины.
Из данной статьи вы узнаете, на какие факторы нужно обращать внимание при выборе жилья, познакомитесь с преимуществами и недостатками одно и двухкомнатных квартир.
На что обращать внимание
Давайте взглянем на основные критерии, которые помогут определиться с выбором: однушка или двушка:
- Цель покупки. Однокомнатная квартира идеальный вариант для сдачи в аренду. Особенно это ощутимо при посуточной сдаче. Спрос на такое жилье выше, чем на двушки, а стоимость аренды особо не отличается. Также анализ рынка показывает, что однокомнатные квартиры быстрее продаются. Этот фактор актуален для тех инвесторов, которые покупают жилье с целью его последующей перепродажи;
- Перспектива. Сегодня вы живете один и у вас не возникает потребности иметь двухкомнатную квартиру. Но уже завтра ситуация может измениться, у вас появится семья и вопрос расширения жилплощади встанет во весь рост. Возможно, есть смысл заранее позаботиться о покупке двушки, если вы планируете жить в этой квартире длительное время;
- Финансовые возможности. Еще один немаловажный фактор. Покупателям с ограниченным бюджетом лучше остановить свой выбор на однокомнатной квартире, чем брать ипотеку под высокий процент. Лучше некоторое время пожить в однушке, поднакопить средств, продать свое жилье и приобрести более комфортабельную квартиру.
Преимущества и недостатки однокомнатных квартир
К несомненным преимуществам однокомнатных квартир относятся:
- Бюджетная стоимость. Однокомнатная квартира доступна покупателям с ограниченным бюджетом;
- Экономия на ремонте и мебели;
- Низкие коммунальные платежи;
- Высокая ликвидность при перепродаже;
- Большой спрос на рынке аренды;
Недостатки:
- Недостаток личного пространства, при проживании семьей;
- Нельзя организовать полноценное рабочее место. Особенно это актуально в условиях пандемии.
Преимущества и недостатки двухкомнатных квартир
К плюсам двухкомнатных квартир традиционно относят:
- Возможность выделить личное пространство при проживании вдвоем или с одним ребенком;
- Больше возможностей для перепланировки;
- Квартира подходит для длительного проживания;
- При разводе (в жизни всякое случается) двухкомнатную квартиру всегда можно разменять на две однокомнатных;
Минусы:
- Более высокая стоимость в сравнении с однокомнатной квартирой;
- Меньший спрос на рынке аренды;
- Продажа двухкомнатной квартиры занимает больше времени, чем однокомнатной;
- Высокие коммунальные платежи.
Определить, что лучше: однокомнатная или двухкомнатная квартира может только сам покупатель. Почитайте наши советы, взвесьте все “ЗА” и “ПРОТИВ” и начинайте действовать.