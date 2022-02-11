Инфляция в США в январе – новый максимум за 40 лет

11 февраля 2022, 9:45

Опубликованные сегодня данные по инфляции в США за январь превысили ожидания рынка и показали очередной рекорд с 1982 года как по общей инфляции (7,5% YoY против консенсус-прогноза 7,3%), так и по базовой (6,0% YoY против ожидаемой 5,9%).

Месячные темпы инфляции оказались также выше консенсус-прогноза (0,6% vs ожидаемых 0,4%), при этом показатель за декабрь был пересмотрен вверх (с 0,5% до 0,6%).

В январе снизились цены на энергоресурсы, замедлился рост цен на сырье и автомобили (товары, которые раньше росли быстрее всего), однако инфляция все шире диффундирует в экономику, в том числе в сферу услуг. Текущий рост цен на энергоресурсы может внести вклад в инфляцию в США в феврале. Главным фактором риска являются жесткие условия на рынке труда США, заставляющие компании ускорять рост зарплат. Выход отчета по инфляции, как и ранее публикация отчета по занятости в США за январь, вызвали у рынка ожидания более активной позиции ФРС в отношении темпов повышения процентных ставок и сокращения баланса.

Рынок полностью уверен в первом повышении процентной ставки в марте, и повышает оценку вероятности ее повышения сразу на 50 б. п. До конца года рынок ожидает ставку 1,6% (более 6 повышений) и продолжение ее повышения до 2% в 2023 году.