"Развод" "Газпрома" и Gazprom Germania: немцы национализируют хранилища газа

Минэкономики ФРГ предписало федеральному сетевому агентству до 30 сентября 2022 года взять под управление Gazprom Germania и Rosneft Deutschland, которые владеют несколькими крупными подземными хранилищами газа в Германии.
Предпосылкой для таких действий, в которых также участвует канцлер Олаф Шольц, являются опасения по поводу безопасности поставок в Германии, как подтвердили Handelsblatt.
Федеральное правительство хочет предотвратить массовое нарушение энергоснабжения в случае возникновения трудностей для этих компаний, которые имеют системное значение для Германии.
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