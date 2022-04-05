5 апреля 2022, 11:15

"Развод" "Газпрома" и Gazprom Germania: немцы национализируют хранилища газа

Минэкономики ФРГ предписало федеральному сетевому агентству до 30 сентября 2022 года взять под управление Gazprom Germania и Rosneft Deutschland, которые владеют несколькими крупными подземными хранилищами газа в Германии.



Предпосылкой для таких действий, в которых также участвует канцлер Олаф Шольц, являются опасения по поводу безопасности поставок в Германии, как подтвердили Handelsblatt.



Федеральное правительство хочет предотвратить массовое нарушение энергоснабжения в случае возникновения трудностей для этих компаний, которые имеют системное значение для Германии.

