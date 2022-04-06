6 апреля 2022, 9:45

Эстония высылает 14 российских дипломатов

Также закрывается консульство в Нарве и канцелярия посольства в Тарту.

В свою очередь рот лаврова Захарова угрожает ответными мерами.


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