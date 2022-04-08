8 апреля 2022, 10:45

lifecell відновив зв'язок у 34 населених пунктах Київщини

Після звільнення Київської області оператор lifecell відновив мобільний зв'язок у 34 населених пунктах, де раніше відновити покриття було неможливо через окупацію та військові дії.



Після деокупації Київської області технічні фахівці мобільного оператора lifecell відновили зв'язок у населених пунктах Великі Гуляки, Грузьке, Дзвінкове, Дідівщина, Княжичі, Козичанка, Кончаки, Леонівка, Личанка, Лишня, Лубське, Мрія, Музичі, Неграші, Новосілки, Осикове, Перевіз, Пришивальня, Соснівка, Томашівка, Ферма, Чорногородка, Яблунівка, Ярошівка.



Частково зв'язок був відновлено у наступних населених пунктах: Ірпінь, Стоянка, Бузова, Горбовичі, Гурівщина, Жорнівка, Любимівка, Мостище, Петрушки, Шпитьки.



lifecell продовжує цілодобово працювати, щоб забезпечувати стабільну роботу мережі, адже послуги оператора можуть врятувати життя та допомогти багатьом людям у критичних ситуаціях.

