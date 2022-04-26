lifecell продовжує відновлювати зв’язок у Київській, Чернігівській та ін. обл.

26 апреля 2022, 11:15

lifecell продовжує відновлювати мобільний зв’язок у населених пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфраструктура постраждали через воєнні дії.

За останній тиждень відновлено роботу понад 120 базових станцій. Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок lifecell підключено на території ЧАЕС.

За минулий тиждень було відновлено базові станції в Луганській (8) і Донецькій областях (31). Продовжуються ремонтні роботи сайтів також в Київській (30), Чернігівській (34), Сумській (2), Харківській (5), Миколаївській (5), Херсонській (5) областях.

Ремонтним бригадам lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням зв’язку в Донецькій та Луганській області, яке відбулося через обрив волоконно-оптичного кабелю. В Луганській області відновили зв'язок в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Верхньокам’янці, Золотарівці, Тополівці, Золотому й Гірському. В Донецькій області знову на звязку Слов’янськ та північна частина області.

За останній тиждень команда lifecell відновила 4G зв’язок у таких населених пунктах Київської області: Мила, Сухолуччя, Колонщина, Майданівка, Новий Корогод, Северинівка, Копилів, Пісківка, Любимівка, Калинівка, Бузова, Велика Димерка, Загальці, Петрушки, Дмитрівка, Лебедівка, Аркадіївка, Горенка. Покращено мобільний зв'язок в Бучі, Ірпені та Макарові. У результаті ремонтних робіт в області наразі працює 91% базових станцій.

Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок lifecell відновлено на території ЧАЕС. Раніше через супутник були підключені Буча, Іванків та Ворзель. Використання такої системи дозволяє швидко відновити мережу в регіонах, де транспортна мережа фізично пошкоджена, і її ремонт потребує часу.

Спеціалісти lifecell продовжують роботи й у Чернігівській області – вже 63% базових станцій lifecell в області працює. Відтепер знов на зв’язку Седнів, Старий Білоус, Новий Білоус, Крути, Дорогинка, Лосинівка, Киїнка, Снов’янка, Рівнопілля, Халявин, Качали, Ясногородка, Киселівка, Нова Басань, Михайло-Коцюбинське. Вдалося покращити зв’язок в Чернігові та частково відновити у Ріпках.

В Миколаївській області фахівці мобільної мережі lifecell за минулий тиждень відновили мобільний зв'язок в населених пунктах Костичі та Первомайське, а після обстрілів Очакова та Миколаєва вже вдалося відновити 5 базових станцій. Також проводилось відновлення магістральної оптики біля населених пунктів Трихати, Вознесенськ та Баштанка.

lifecell продовжує цілодобово працювати, щоб забезпечувати стабільну роботу мережі, адже послуги оператора можуть врятувати життя та допомогти багатьом людям у критичних ситуаціях.