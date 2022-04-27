МВФ создал админсчет, через который Украина будет получать $5 млрд ежемесячно

27 апреля 2022, 9:15

Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который Украина будет получать 5 млрд долларов ежемесячно. Об этом в ходе телемарафона сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы постоянно сотрудничаем с МВФ Мы договорились и МВФ создал специальный административный счет через который наши партнеры будут предоставлять нам поддержку. Мы озвучиваем цифру, которая подтверждена и МВФ - 5 млрд долларов ежемесячно", — сказал Шмыгаль.



По словам премьера это те средства, в которых нуждается бюджет Украины для того, чтобы выполнить все социальные и гуманитарные обязательства перед жителям нашего государства.



