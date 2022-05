100 виробників України отримають $100 тис. як підтримку під час війни

10 мая 2022, 9:45

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України», АТ «Укрпошта» та ГО TECHBUREAU запускають ініціативу Made in UA Support Project.

В рамках проєкту 100 українських крафтових виробників, які готові залишатися в країні та шукають шлях для продовження діяльності, зможуть отримати по $1000 на підтримку своїх брендів. Подача заявок на участь в проєкті стартувала 27 квітня на платформі UAmadesupport.com і триватиме до 10 травня. Ініціатива проходить за підтримки Національного проєкту з розвитку підприємництва та експорту Дія.Бізнес.



Згідно з опитуванням Європейської бізнес-асоціації, лише 17% компаній на сьогодні працюють у повному обсязі, а близько 30% зовсім не працює. За оцінкою Національного банку, війна коштує економіці України 50% "невиробленого" ВВП, не враховуючи втрат від руйнувань. Багатьом підприємствам малого бізнесу потрібно перезапустити процеси та відновити обсяги виробництва. Тим, кому вдалося зберегти виробництво, необхідно допомогти масштабуватися та вийти на міжнародні ринки. Щоб підтримати український малий бізнес, Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України», АТ «Укрпошта» та Громадська організація TECHBUREAU запустили проєкт Made in UA Support Project.



«В Україні було створено багато брендів міжнародного рівня. З 2018 року ми реалізуємо програму, яка допомагає у формуванні кращого середовища для діяльності бізнесу та підтримує інноваційні галузі і підприємства, а також сприяє розвитку експорту та торгівлі. З початком війни переважна більшість підприємств опинилась у надзвичайно скрутному становищі. Тому ми разом з нашими партнерами вирішили підтримати проєкт Made in UA Support Project, який сприятиме розвитку потужної і відкритої української економіки шляхом підтримки малих підприємств», - говорить Олеся Залуська, заступниця керівника Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».



Платформа UAmadesupport.com прийматиме заявки від підприємців з 27 квітня до 10 травня 2022 року.



Брати участь у Made in UA Support Project можуть:



Крафтові виробники фізичних товарів - декор для дому, одяг, меблі, іграшки, тощо



Українські юридичні особи: ФОП 2,3 групи або ТОВ



Підприємства, виробництво яких розташоване і залишиться в Україні.



Відбір буде здійснюватися наступним чином:



Подання заявок - з 27 квітня до 10 травня



Впродовж 2 тижнів - до 24 травня ініціатори проєкту внутрішнім голосуванням оберуть 100 компаній, які отримають допомогу



Обрані компанії отримають інструкцію для отримання фінансової допомоги.



“TECHBUREAU - Громадська Організація, яка спеціалізується на створенні соціальних проєктів для розвитку малого бізнесу в Україні й світі. І сьогодні, як ніколи, український малий бізнес потребує підтримки. Тому ми прийняли рішення ініціювати проєкт Made in UA Support Project, який для багатьох українських виробництв може стати першою сходинкою на шляху до успішного відновлення роботи на ринку в Україні та за кордоном. Ми хочемо, щоб українські вироби і далі несли нашу культуру та цінності в кожен дім. А ще, щоб американське подружжя пило ранкову каву з українських горнят. Гуцульський килим лежав поруч із каміном у французькій квартирі, а австралійські діти гралися конструкторами, виготовленими в моєму рідному Харкові”,- говорить Ханна Зенн, директорка ГО TECHBUREAU.



Зараз чи не найбільшим викликом для українських підприємств є доставка. Ключові позиції на цьому ринку займає Укрпошта. В рамках участі в проєкті Made in UA Support Project Національний оператор поштового зв'язку ухвалив рішення профінансувати організацію доставки для компаній, які продовжують здійснювати продаж своїх товарів на міжнародні ринки.



«Укрпошта попри війну відновила міжнародне сполучення: раз на тиждень маємо чартерні рейси до Нью-Йорка, також наші експортні відправлення з Польщу доставляють рейси п’яти авіаліній - KLM, AirBaltic, LOT, Lufthansa та TurkishAirlines. Тому експортери можуть бути впевнені, що їхні відправлення будуть доставлені, і що вони можуть розраховувати на доходи від свого бізнесу. Крім того, Укрпошта звернулася до провідних маркетплейсів, щоб вони переглянули умови для українських продавців. І багато з них вже скасували комісійну плату за магазини і ввели низку підтримуючих заходів для мерчантів з України. Продовжуючи шукати варіанти підтримки українських експортерів навіть в умовах війни, ми об'єднали зусилля з партнерами і разом реалізуємо Made in UA Support Project. «Укрпошта» виділяє 100 тис. грн для учасників проєкту - це гроші, які вони зможуть використати на доставку товару своїм клієнтам», - говорить директор департаменту міжнародних операцій «Укрпошти» Юлія Павленко.



Фінансова допомога на одного підприємця складає $1000*. Гроші можуть бути направлені на будь-які задачі для підтримки виробника: маркетинг, покращення презентації товарів, представлених в магазині, логістичні цілі, виробництво та ін.



Також учасники отримають додаткові призи від організаторів та партнерів.



«Укрпошта»: 1-й - промокоди на 30 тис. грн; 2-й - промокоди на 20 тис. грн, 3-й - промокоди на 10 тис. грн. Ще 8 проєктів отримають промокоди по 5 тис. грн. Клієнти зможуть використати їх при відправці з відділень «Укрпошта» в будь-яку країну.



Онлайн-платформа для підприємців Дія.Бізнес: 10 компаній отримають консультації з визначення пріоритетних ринків, а також огляди трендів e-commerce у релевантній ніші обраних ринків (середня вартість вказаних послуг на ринку – $1500).



Перелік компаній, які отримають допомогу, буде оголошений 24 травня 2022 року на офіційному сайті проєкту.



Розмір кожної стипендії складатиме гривневий еквівалент $1 000*.