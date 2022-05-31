Абоненти Київстар в 16 країнах ЄС отримують послуги за тарифами як в Україні

31 мая 2022, 10:15

Понад 2 млн абонентів національного телеком оператора вимушені були шукати притулку від війни за кордоном.

Щоб підтримати їх у цей важкий час, компанія запровадила сервіс «Роумінг як дома». Завдяки цьому сервісу абоненти, які знаходяться на території певних країн ЄС, можуть користуватись послугами в роумінгу за своїми «домашніми» тарифами без плати за роумінг.

Третій місяць поспіль абоненти Київстар, які виїхали до деяких країн Європейської спільноти, можуть користуватись послугами мобільного зв`язку без жодних доплат, за такими ж тарифами як в Україні. Зокрема, дзвонити рідним та друзям в Україну, приймати дзвінки від них, або телефонувати на номери країни перебування, користуватися інтернетом в своєму тарифі та іншими послугами. Все, що для цього треба, – сплатити вартість свого тарифу, яка, зазвичай, значно менша вартості місцевих операторів.

Якщо абонент користується, наприклад, тарифом ТВІЙ Старт, то лише за 135 гривень він отримає безлімітні дзвінки в мережі Київстар, 100 хвилин для дзвінків на номери інших операторів в Україні та у країні його перебування, а також 5 Гб мобільного інтернету. Всі вхідні дзвінки – безлімітні.

Абоненти контрактної форми обслуговування отримують додатковий пакет послуг: 500 хвилин для вихідних дзвінків на всі українські номери та номери в країні перебування, 15 Гб мобільного інтернету, а також 50 SMS. Всі вхідні також безлімітні.

Нагадаємо, що тимчасово роумінг для абонентів Київстар скасовано в 16 країнах ЄС: Польщі, Німеччині, Чехії, Італії та багатьох інших. З повним списком країн та умовами можна ознайомитися за посиланням.

За даними компанії, наразі за кордоном знаходиться більше 2 млн абонентів, які вимушені були покинути рідну країну через військові дії. З них найбільше – в Польщі, Німеччині та Чехії.