13 июня 2022, 17:45

В Украине уже заметили британские бронемашины Husky

«В Украину поступает все больше поставок с Запада. Здесь мы видим тактическую машину поддержки Husky (International MXT-MV MRAP), поставляемую из Великобритании», — говорится в Twitter Ukraine Weapons Tracker.



В общем, наши британские друзья решили передать Украине 120 бронированных машин. Среди них – Mastiff, Husky и Wolfhound. Они очень важны для транспортировки наших воинов в зоне боевых действий.

