69% украинцев уверены, что в ближайшие 5 лет лет Украина окажется в Евросоюзе

40% украинцев уверены, что вступление в ЕС - перспектива ближайших 2 лет, а еще 29% называют срок в пять лет, свидетельствует свежий опрос "Рейтинга".
14% верят, что Украина будет в Евросоюзе через 5-10 лет, а 3% считают, что через 10-20 лет.
Не верят в членство Украины в ЕС лишь 7%.
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