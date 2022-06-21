21 июня 2022, 13:15

69% украинцев уверены, что в ближайшие 5 лет лет Украина окажется в Евросоюзе

40% украинцев уверены, что вступление в ЕС - перспектива ближайших 2 лет, а еще 29% называют срок в пять лет, свидетельствует свежий опрос "Рейтинга".



14% верят, что Украина будет в Евросоюзе через 5-10 лет, а 3% считают, что через 10-20 лет.



Не верят в членство Украины в ЕС лишь 7%.

