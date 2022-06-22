22 июня 2022, 11:15

IT галузь останні роки займала 3-є місце у ВВП України

У 2011 році загальний обсяг ВВП становив 1 138,3 млрд грн. На ІТ-галузь (інформація та телекомунікації) припало 3% від загального обсягу ВВП.



За результатами 10 років зріс відсоток саме в ІТ-галузі – до 4,9% у 2020 році та до 5,6% у першому кварталі 2021 року. Водночас, у гривнях обсяг ВВП у цій галузі зріс помітніше – від 34,3 млрд грн до 187 млрд грн.



Але після того як росія напала на Україну, а російські загарбники почали руйнувати промисловість, красти сільхос господарську продукцію, IT галузі переміститься на перше місце у загальному обсяці ВВП країни.



Тому вкрай важливо максимально підтримувати цю галузь, та стимулювати її щодо наповнення бюджету.

