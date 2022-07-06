Перша у світі повномасштабна кібервійна триває зараз в Україні

Голова Держспецзв’язку у колонці на НВ.Бізнес розповів про протистояння з росією у кіберпросторі. Головне 👇
Російські хакери часто працюють поза офіційними державними структурами, але глибоко інтегровані у спецслужби рф, а їхня діяльність координується з іншими військовими активностями.
Так само, як російська армія систематично ігнорує правила ведення війни, російські хакери поводяться доволі безпринципно у кіберпросторі. Їхніми цілями є об'єкти критичної інфраструктури, такі як енергетичні та комунальні підприємства, лікарні та служби екстреного реагування, фінансова система, логістика, організації, які надають допомогу. У період найбільшого потоку українських біженців хакери також атакували гуманітарні організації.
Кожен має відповідати за власну кібербезпеку: і приватні особи, і організації. Нехтування питаннями кібербезпеки становить загрозу утворення слабких ланок у ширших системах, що може мати катастрофічні наслідки.
Триває перша у світі повномасштабна кібервійна, але аж ніяк не остання. Навпаки: всі наступні конфлікти матимуть потужний кіберкомпонент. Кібербезпека буде не менш важливою для виживання, ніж міцні збройні сили.
Обмеження доступу росії до сучасних технологій має бути розглянуте як один із пріоритетів міжнародної безпеки.
Україна і надалі впроваджуватиме найкращі світові рішення у сфері кіберзахисту та готова ділитися своїм досвідом із міжнародною спільнотою для того, щоб зупинити агресора.
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