11 июля 2022, 18:15

Рада ухвалила за основу законопроєкт про списання кредитів на зруйноване житло

У документі пропонується призупинення виплат за кредитами, якщо рухоме/нерухоме майно постраждало через війну:

▪️опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій;

▪️пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій.
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