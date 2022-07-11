11 июля 2022, 18:15

Рада ухвалила за основу законопроєкт про списання кредитів на зруйноване житло

У документі пропонується призупинення виплат за кредитами, якщо рухоме/нерухоме майно постраждало через війну:



▪️опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій;



▪️пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій.

