Укрпошта та Укрзалізниця доставили 2 мільйони посилок залізною поштою

19 июля 2022, 15:45

Укрпошта з квітня відправила багажними вагонами Укрзалізниці 2 млн відправлень.

11 вагонів доставляють пошту із 6 міст України - Львова, Івано-Франківська, Одеси, Харкова та Дніпра до Києва та у зворотному напрямку. За цей період найбільше посилок надійшло до Києва зі Львова та Харкова - це 28%, а із Києва - до Львова, Дніпра, Харкова, що склало 31% від загальної кількості посилок. Також багато відправлень доставлялися із Харкова до Києва та Львова.

Всього було виконано 718 рейсів і їх кількість зростала з кожним місяцем. Найбільша була у червні, що в порівнянні із квітнем зросла на 55%. Також й кількість доставлених посилок зросла на 55% - із 477 тисяч посилок у квітні до 741 тисячі посилок у червні.

«Спільний проект Укрпошти та Укрзалізниці показує свою ефективність. За три місяці співпраці вже надійшли до своїх адресатів 2 млн відправлень. До того ж цей канал доставки також прискорив надходження гуманітарних вантажів до Харкова, де зараз важка ситуація, та Дніпра, куди потрапляє багато переселенців із зони бойових дій. Крім того, він використовувався і для релокації підприємств із східних областей. Вдячний колегам із Укрзалізниці та нашій команді за злагоджену роботу», - сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Адресувати посилку можна до будь якого населеного пункту, де працює відділення Укрпошти. До кінцевого пункту призначення вантажі, які надійшли залізницею, Укрпошта доставляє магістральними автомобілями.

Залізна пошта також доставляє гуманітарні вантажі.

Їх прийом проводиться лише у тих відділеннях, що розміщені поруч із центральними залізничними вокзалами. З 9 квітня гуманітарний вантаж можна оформити до відправлення із Львова (відділення 79023), Києва (відділення 02505), Дніпра (відділення 49501), Одеси (відділення 65501) та Харкова (відділення 61501). Або оформити відправлення у «особистому кабінеті» на сайті Укрпошти.

Для гуманітарних вантажів діє спеціальний тариф. Вартість одного відправлення вагою до 30 кг та найдовшою стороною до 70 см складає 25 грн. Це мінімальна вартість, яка буде йти на підготовку та обслуговування поштового вагону. Проте, якщо у волонтерів наразі немає можливості сплатити за вартість посилок, відправлення буде прийняте безкоштовно до відправлення і вартість доставки буде покриватися за рахунок залучення коштів благодійних фондів. Сплата за рахунок отримувача неможлива.

Термін зберігання посилки у місті призначення – до 14 днів. Після цього, у разі якщо отримувач не забрав посилки, Укрпошта передає їх волонтерським організаціям та фондам. Звертаємо увагу, Укрпошта залишає право на догляд посилки і у разі, якщо у посилках буде міститься не благодійний а комерційний вантаж, такі посилки також будуть передаватися волонтерським організаціям з якими співпрацює Укрпошта.