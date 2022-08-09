Качественная немецкая техника Konner&Sohnen: альтернатива именитым брендам

9 августа 2022, 10:15

Торговая компания Кеннер Зонен из Германии стала известна на внутреннем рынке Украины относительно недавно - всего несколько лет назад, но буквально сразу же получила признание потребителей благодаря своей качественной технике и оборудованию. На сегодняшний день найтифирменный магазин Konner&Sohnen, реализующий полный ассортимент продукции фирмы, можно в 60 странах мира.

Компания занимается выпуском генераторов премиум-класса, а также разноформатной садовой техники для ухода за участком. Концепция торговой марки полностью соответствует понятию настоящего немецкого качества. Стоит отметить, что данный бренд является собственностью знаменитой корпорации Dimax, что само по себе говорит об исключительной добротности предлагаемого оборудования.

Техника для сада, дачи и огорода

Значимое место в каталоге товаров от немецкого бренда занимают мотокультиваторы Konner&Sohnen. Их большая популярность в мире садоводов и фермеров обусловлена следующими особенностями:

• тщательно продуманный дизайн - конфигурация, противовес оптимального баланса, существенно облегчающие эксплуатацию;

• оригинальная система захвата воздуха, ввиду наличия дополнительных фильтров около рукоятей;

• оснащение мотором, который оборудуется защитной решеткой;

• оснащение цепной передачей, отлично сохраняющей требуемый крутящий момент;

• комплектация коваными фрезами.

Кроме того, садовая техника K&S также представлена покупателям в виде мотопомп, отличающихся одновременно повышенной мощностью и хорошей мобильностью. Особенностью техники данного вида является следующее:

• надежность, эффективность и экологичность моторов собственного изготовления, каждый из которых имеет свой серийный номер;

• корпус повышенной прочности, легко выдерживающий интенсивные нагрузки и частые транспортировки выполнен из особого алюминиевого сплава;

• обработка рамы и поверхности помпы латексными демпферами, из-за чего вибрации и шумы во включенном состоянии аппарата существенно снижены.

Более того, помимо базовых групп товаров, компания Кеннер Зонен выпускает также ATS блоки, позволяющие автоматизировать работу генератора. В список продукции входят и разные транспортировочные наборы, канистры, масла, чехлы, защитная одежда и многое другое.

Основным направлением деятельности компании все же является производство генераторов - техники, с которой, собственно, и начинался данный бренд. Наличие у фирмы собственного конструкторского отдела дало возможность ей заниматься мировой экспансией данного сегмента товаров за счет расширения модельного ряда и назначения генераторов. На сегодняшний день техника Konner&Sohnen выпускается в нескольких разновидностях.

Оснащаются фирменными 4-тактными движками, которые перед установкой проходят тестирование на протяжении нескольких часов. Агрегаты оснащаются комфортным для восприятия экраном управления, обеспечивающим легкую корректировку всеми процессами. Все рабочие элементы помещены в крепкий корпус, предусматривающий антивандальную функцию, влагозащиту, хороший уровень шумопоглощения. В зависимости от модификации, генераторы могут иметь ручную, автоматическую систему запуска, или в виде электростарта. Агрегаты предлагаются пользователям в двух форматах. Первый - открытого типа, более шумный, но при этом он обеспечивает быстрый доступ к рабочим узлам. Второй вариант - защищенный кожухом. Они не допускают воздействия пыли и влаги, что значительно продлевает их срок службы. Стоят такие генераторы несколько дороже.

Качественная техника выпускается в кожухе или в открытом варианте на раме. Их можно использовать как для бытовых, так и для профессиональных целей. По типу используемого топлива генераторы разделяются на две основные группы:

• на метане - задействуется чаще всего в бытовом секторе, требуя подключения к газопроводу;

• на пропан-бутане - подключение к газовым баллонам позволяет использовать их автономно где-нибудь на выезде.

Кроме того, продукция этого плана подразделяется на подвиды по количеству фаз. Однофазные, на 220В предполагают работу совместно с бытовыми приборами в домашних условиях. Универсальные, на 220/380В обычно используются с заводским оборудованием, а также на строительных площадках.

Эти модели считаются самыми мощными и выносливыми, допускают применение дома, на даче, и на заводе. Диапазон мощностей таких модификаций составляет от 6 до 40 кВт, по количеству фаз они могут быть одно-, трехфазными и комбинированными. При этом мощность каждой модели напрямую зависит от ее габаритов. Так, например, станции до 15 кВт допускают транспортировку, более мощные работают, преимущественно, стационарно, но при необходимости могут перемещаться на грузовом транспорте. Важно то, что большинство моделей оснащаются производителем автоматикой. При ее отсутствии допускается установка на любую модификацию.

Эти аппараты работают на бензине, но при этом содержат микропроцессор. Преобразование тока у них осуществляется при помощи инвертора. Главное их достоинство - практически бесшумная работа, поэтому их вполне можно устанавливать в жилом помещении. Они отличаются высоким уровнем КПД, применяются в офисах, лабораториях, клиниках, кемпингах, в домашних условиях и др. Инверторные генераторы предусматривают возможность функционирования в непрерывном режиме на одной заправке от 4 до 18 часов. Контролировать этот параметр помогает встроенный счетчик моточасов. Формат запуска аппарата может быть ручным или электрическим.

